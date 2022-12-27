快訊

蔡總統延長兵役蠻幹 是面子裡子都要的政治算計

教授主動媒合！論文寫手曝：博士論文一篇10萬 其他案子一篇3萬

嘉義文化路夜市「阿池魷魚肉羹」宣布歇業 闆娘：再不休息沒命花

台版威尼斯？這家人「車庫貼河道」無路進出 當地人曝原因

聯合新聞網／ 綜合報導
桃園中壢一戶人家車庫緊貼河岸，形成奇景。 圖／翻攝自路上觀察學院
桃園中壢一戶人家車庫緊貼河岸，形成奇景。 圖／翻攝自路上觀察學院

台灣早期部分住家會將1樓建成車庫，為提醒其他人別擋住出入口，會在鐵捲門加上警語呼籲，但近日有民眾在桃園中壢看到一戶人家的車庫鐵捲門寫著「車庫，請勿停車」的大字，但鐵門緊貼溪流，讓他瞬間滿臉問號，「這文字我看得懂，但是我不懂」。

從原PO在「路上觀察學院」社團分享的照片可看到，該戶人家圍牆與車庫鐵門緊貼河岸，沒有行人過路空間，而原PO站在對岸拍攝，中間有護欄阻隔，也不見任何橫渡溪流的橋面，讓人搞不懂屋主到底要如何開車出入。

照片引發網友熱烈討論，猜測「水路，等漲潮」、「台灣威尼斯你懂不懂」、「他家停的是船啦」、「應該是水路兩用車，但要等大雨水漲起來的時候才有辦法出去」、「水上摩托車」、「哈利波特」、「二手鐵門」、「超前部署的都更」、「車庫門打開，裡面會伸出一座橋」。

有當地人解釋奇景成因，「以前有橋可以出入，那邊還不是那個像公園的那個人行步道，那邊出來直接是高低差很多的馬路，後來整治那邊規劃成行人走的地方，橋就拆了」、「以前有自己的便橋，後來因為河川還是道路修改，他是違建，被強制拆除了」、「原本是馬路，所以車子可以開出來，後來他河堤整治變成一個步道」、「仔細看的話，車庫門前有曾經是道路橋樑的痕跡」。

延伸閱讀

女大生開箱路易莎「綠咖哩花椰飯」被醜哭 網驚嚇：看起來好地獄

打開老爸手機驚見「手寫算式」 自創新用法引網笑：很可愛！

覺得有人在偷看？路邊鐵捲門露一雙小白襪 萬人朝聖「毛茸茸電眼」

離奇車禍「神穿越」引討論 台南交通獲獎被網友狂酸

相關新聞

台版威尼斯？這家人「車庫貼河道」無路進出 當地人曝原因

台灣早期部分住家會將1樓建成車庫，為提醒其他人別擋住出入口，會在鐵捲門加上警語呼籲，但近日有民眾在桃園中壢看到一戶人家的車庫鐵捲門寫著「車庫，請勿停車」的大字，但鐵門緊貼溪流，讓他瞬間滿臉問號，「這文字我看得懂，但是我不懂」。

小三男童在校出租「熱點」...2天回本月租費 網笑：下一個巴菲特

有位電信門市店長分享自己遇到「金頭腦」小孩，爸爸幫小一兒子辦了最便宜「上網吃到飽」方案，他卻在學校做起「熱點」分享生意，直到上了小三被老師發現，才斷了財路。

他PO照「速限15公里」質疑太狠 網一看背景秒懂：正常好嗎！

依據交通部公路總局規定，行車速度，應依速限標誌或標線之規定，無標誌或標線者，行車速度不得超過50公里。有一名網友發文表示，日前在路上看到有一個時速限制15公里的警示牌，覺得「這速限實在是太狠了」，意外掀網友論戰。

女大生開箱路易莎「綠咖哩花椰飯」被醜哭 網驚嚇：看起來好地獄

近年來健康風氣盛行，低卡花椰菜飯成為不少人新寵，路易莎咖啡近日也推出多種口味花椰飯吸客，然而有女大生嘗鮮開箱反而大失所望，照片曝光後網友紛紛看傻，直呼「太雷了」、「感謝壯烈犧牲」。

聖誕禮物怎麼選？他偷看女友網拍紀錄嚇壞 網笑爆：要出意外了

情侶之間總會在聖誕節互送禮物，日前一名男網友就分享，由於他實在想不出該送女友什麼禮物，他便偷看女友手機網拍的瀏覽紀錄，看看女友最近想買什麼，未料結果卻讓他嚇了一跳。 這名網友在Dcard發文分享

住溫泉飯店驚見「小強爬床」 畫面曝光網嚇慘：阿公年代才有

近日一名男子在南投某溫泉飯店內上演一場驚魂記，他不僅發現房間門鎖壞了沒修，只用免洗筷暫時替代，還陸續在房內目睹數隻蟑螂橫行，把他嚇得不輕。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。