台版威尼斯？這家人「車庫貼河道」無路進出 當地人曝原因

台灣早期部分住家會將1樓建成車庫，為提醒其他人別擋住出入口，會在鐵捲門加上警語呼籲，但近日有民眾在桃園中壢看到一戶人家的車庫鐵捲門寫著「車庫，請勿停車」的大字，但鐵門緊貼溪流，讓他瞬間滿臉問號，「這文字我看得懂，但是我不懂」。

從原PO在「路上觀察學院」社團分享的照片可看到，該戶人家圍牆與車庫鐵門緊貼河岸，沒有行人過路空間，而原PO站在對岸拍攝，中間有護欄阻隔，也不見任何橫渡溪流的橋面，讓人搞不懂屋主到底要如何開車出入。

照片引發網友熱烈討論，猜測「水路，等漲潮」、「台灣威尼斯你懂不懂」、「他家停的是船啦」、「應該是水路兩用車，但要等大雨水漲起來的時候才有辦法出去」、「水上摩托車」、「哈利波特」、「二手鐵門」、「超前部署的都更」、「車庫門打開，裡面會伸出一座橋」。

有當地人解釋奇景成因，「以前有橋可以出入，那邊還不是那個像公園的那個人行步道，那邊出來直接是高低差很多的馬路，後來整治那邊規劃成行人走的地方，橋就拆了」、「以前有自己的便橋，後來因為河川還是道路修改，他是違建，被強制拆除了」、「原本是馬路，所以車子可以開出來，後來他河堤整治變成一個步道」、「仔細看的話，車庫門前有曾經是道路橋樑的痕跡」。