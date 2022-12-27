擠爆日本櫻花季？陸將恢復公民出境旅遊 林氏璧：大家看著辦

中國大陸官方於26日晚間宣布，自2023年1月8日起，COVID-19變為「乙類乙管」，且取消入境核酸檢測及集中隔離等措施，而關於公民出境旅遊也將「有序恢復」，熱愛日本自助旅遊的前台大感染科醫師林氏璧對此表示「大家看著辦」。

中國國務院聯防聯控機制綜合組26日晚間宣布，2023年1月8日起，COVID-19從「乙類甲管」調整為「乙類乙管」，並且取消入境中國後全員核酸檢測和集中隔離等措施。

在一連串新消息中，林氏璧透過臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」提出3點解讀：第一，沒想到中國降級傳染病等級比台灣和日本還快，之前封的比任何人都嚴格，現在開放的比任何人都快。

再者，病毒改名這件事，林氏璧本來就覺得不應該稱它為肺炎，因為從頭開始這個病毒感染本來就只有較少部分的患者會造成肺炎，且國外早就統一這個病叫做COVID-19，就是2019新型冠狀病毒疾病，沒有用肺炎稱呼之。但林氏璧也提醒，別誤會omicron小感冒，它還是有機會侵犯到肺造成嚴重肺炎和死亡，特別是在高風險族群還有沒打疫苗的人。

第三點，林氏璧強調「有沒有看到關鍵字，『有序恢復中國公民出境旅遊』？嗯，我就言盡於此，大家看著辦」。

許多網友針對日本旅遊留言表示「希望日本不要又被弄成緊急狀態」、「好怕櫻花季⋯⋯」、「幸好趕在他們被放出來之前已經去完日本了」、「櫻花季完了」、「隔壁鄰居要被放出來了」、「一種鬼門要開的的感覺」。

也有已經訂好機票的網友抱怨道「可惡啊～寒假要去日本」、「一月底要去日本的我」、「完蛋了，要取消行程了嗎」、「已經買了明年二月的日本機票，希望到時候不會和他們擠在一起⋯⋯」、「哭哭，我二月才要去捏」。