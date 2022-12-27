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小三男童在校出租「熱點」...2天回本月租費 網笑：下一個巴菲特

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為小朋友用手機、平板上網示意圖。圖片來源/ingimage
圖為小朋友用手機、平板上網示意圖。圖片來源/ingimage

當一般小朋友還在伸手「媽媽10元」的年代，有些小孩就懂賺錢。像是「股神」巴菲特爺爺是雜貨店老闆，他6歲就跟爺爺批貨，挨家挨戶賣起口香糖、可口可樂、報紙、雜誌等，從小就有商業頭腦，果然長大成為超級富豪。

有位電信門市店長也在●【爆廢公社二館】●分享自己遇到「金頭腦」小孩，爸爸幫小一兒子辦了最便宜「上網吃到飽」方案，他卻在學校做起「熱點」分享生意，直到上了小三被老師發現，才斷了財路。

原po表示，有位爸爸帶著小學三年級兒子來門市辦理退租，他問了原因才知道小孩在學校做起「熱點」生意，一天20元且限量10個名額，月租費兩天就回本，孩子第二個月買了兩個行動電源，還知道要天天改密碼，孩子從小一開始經營熱點生意，直到小三才被老師發現禁止。

原po表示，大家在小一的時候應該還在媽媽10元吧？這位小朋友真的太聰明，「爸爸在告訴我退租原因的時候，滿臉驕傲的樣子讓我記憶深刻」。

網友笑翻，「肯定是沒給老師優惠價？」、「還懂得每天改密碼，超強」、「這孩子要好好栽培」、「小一就這樣真的是有前途」、「爸爸應該不要退租，要換網速快的才對」、「下一個巴菲特」。

有人感嘆台灣教育不鼓勵小孩有創意，「國情不同，如果在美國或歐洲，這就是人才，在台灣就是標新立異了」、「老師還不如說：作生意要繳稅，營收的20%要作為班上的公營基金」、「老師正在毀滅一個天才耶」。

po文也釣出不少「經商小天才」，「以前功課借人抄，一本10元」、「三年級我在班上賣美少女戰士貼紙，定期去文具店進貨，後來被同學發現進貨來源才收手」、「出租書局一本10元小叮噹漫畫，我也2天回本」、「我女兒拿著我做的糖果賣給同學」、「我女兒小5，最近有同學做起蝦皮代購，還有同學一口氣買了8、900元」、「我外甥三年級的時候在學校賣卡片，有人要買的時候他再去跟別人買來賣，等於不用囤貨不用本錢做生意」、「我小三賣芒果青，一包30，連老師都買」、「我小二的時候，就拿家裡不要的東西或玩具去給同學玩抽抽樂（自己做紙簽），一次5元，下課生意都超好」。

巴菲特 上網吃到飽

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