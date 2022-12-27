他PO照「速限15公里」質疑太狠 網一看背景秒懂：正常好嗎！

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聯合新聞網／ 綜合報導
依據道路交通安全規則第104條規定：汽車行駛中，駕駛人看到鐵路平交道標誌或標線後，應即將速度減低至時速十五公里以下。 圖擷自路上觀察學院
依據道路交通安全規則第104條規定：汽車行駛中，駕駛人看到鐵路平交道標誌或標線後，應即將速度減低至時速十五公里以下。 圖擷自路上觀察學院

依據交通部公路總局規定，行車速度，應依速限標誌或標線之規定，無標誌或標線者，行車速度不得超過50公里。有一名網友發文表示，日前在路上看到有一個時速限制15公里的警示牌，覺得「這速限實在是太狠了」，意外掀網友論戰。

有一名網友在臉書社團「路上觀察學院」上貼出一張照片並發文表示，「注意看，這速限實在是太狠了」，照片中有交通警示牌寫著時速限制15公里，遭到五百多位網友狂按表示「路觀已死按讚區」。

照片曝光後，引來網友熱議，多數人認為「這個時速是以半小時為單位？」、「有點好奇這樣機車不會熄火嗎？太低速催不起來」、「這樣機車要直接停止加油門用滑行的嗎？」、「跑步應該不在此限內，可以棄車而跑」、「腳踏車都超速了」、「沒想到現在連路跑也要小心了」。

有網友表示，該警示牌是位於彰化永靖永興路附近，背景可見前方為鐵路平交道，依據道路交通安全規則第104條規定：汽車行駛中，駕駛人看到鐵路平交道標誌或標線後，應即將速度減低至時速十五公里以下。「其實鄉下的村莊入口，真的要很注意」、「鄉間小路，多是在提醒駕駛人減速而已」。

因此，有不少網友紛紛表示「平交道前，設限15」、「平交道附近，本來限速就這樣啊」、「前面鐵路平交道正常好嗎，又要來秀下限了嗎」、「拜託，全臺灣的平交道都裝上測速，保證賺大錢」，但也有網友表示，要這樣的限速，就不應該畫這麼寬的路，更不應該畫分向限制線，也可以考慮不要鋪設柏油。

「問題在於為何設這樣的警示牌，15公里合理嗎？」就因為沒有人行道，而弄出一個不合理的速限，行人沒有行人道而走在車道上，然後再插限速15減速為了注意行人，這邏輯真是讓人大開眼界。不過，也有網友緩頰說道「因為受到地形、空間限制，在沒有改善方法前，速限是權宜措施，大家都知道要有人行道，但是很多馬路就是只有雙向兩線車道當然只能這樣做」。

彰化 交通部 測速 警示牌 速限

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