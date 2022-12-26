聖誕禮物怎麼選？他偷看女友網拍紀錄嚇壞 網笑爆：要出意外了

情侶之間總會在聖誕節互送禮物，日前一名男網友就分享，由於他實在想不出該送女友什麼禮物，他便偷看女友手機網拍的瀏覽紀錄，看看女友最近想買什麼，未料結果卻讓他嚇了一跳。

這名網友在Dcard發文分享，他得知「女友都會去用男友電腦搜尋自己要的聖誕禮物，男友電腦就會跳出那類產品的廣告推送」，於是他便藉由幫女友設定鬧鐘，打開女友手機想看一下蝦皮瀏覽紀錄，未料「快速打開蝦皮瞄了一眼，發現情況變得難以理解」。

原PO不敢相信眼前所見，他發現女友的蝦皮瀏覽紀錄寫著「電流急急棒、遙控蟑螂還有吉娃娃的娃娃」，讓他不禁傻眼直呼「這是想要製造驚喜還是⋯⋯？」

貼文曝光後，網友們紛紛笑回「看到女友怪怪的請做好準備」、「不出意外的話，等一下就要出意外了」、「吉娃娃的娃娃到底是啥邪教聖物，快笑死耶」、「或許她是為了讓你看到YSL脣膏～」。