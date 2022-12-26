男鄰居深夜慘叫「像中邪」 房東吐真相讓她超傻眼：很靠X！

在外租屋若遇到惡鄰居，總會不小心與對方發生摩擦，日前一名女網友就控訴上個月有一名男鄰居總在大半夜「中邪式慘叫」，直到請房東暸解情況後才得知令人傻眼的真相。

原PO透過Dcard發文表示，男鄰居從11月開始總會在凌晨突然大叫，一開始原PO還以為是自己課業壓力太大產生幻聽；直到12月2日，原PO又在凌晨3點半聽到男鄰居「像是中邪般的」一陣淒慘狂叫，這才確定維持2個多禮拜的怪叫聲確實是從隔壁傳來的。

原PO當下立刻傳訊給房東，12月14日又錄下男鄰居瘋狂慘叫聲給房東，請對方關心該名男房客的狀況，但往後仍時常能聽見吼叫聲，讓她苦不堪言，甚至自製公告張貼，請住戶在深夜保持安靜。

房東上門關心該名男房客狀況，並向原PO表示「他因看世足賽而忘我，感到抱歉，下次會注意」，原PO一聽傻眼，「那個慘叫真的是太讓人毛骨悚然，所以我一直都覺得不是中邪就是精神狀態不好，現在知道是因為看世足，我真的是笑不出來，又覺得很靠X」。

網友們得知真相後也傻眼了，直呼「到底叫那麼慘烈是賠多少啦？」、「聽這個叫聲，看來賭得不小」、「如果他世足有賺錢，應該要賠妳一筆精神上的賠償費用」、「世足看成這樣是輸了幾百萬喔」，更有球迷網友留言回應，「12月14日凌晨3點是阿根廷對克羅埃西亞的準決賽，這天凌晨3點半剛好是阿根廷獲得一個12碼罰球機會，梅西踢進了，這場誰贏就能爭奪冠亞軍，球迷肯定很激動」。