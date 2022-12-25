民主聖地？他直呼台南案件頻傳一夕變恐怖 網諷：你敢嘴？
台南近期諸多案件影響社會紛擾，有網友以「台南怎麼一夕之間變得那麼恐怖」為題發文，指出近期出現「長榮性侵命案、88槍擊案、申請隨護案、經發局長收押案、殺警案」等一堆社會案件，更有網友諷刺台南是民主聖地「你敢嘴？」
原PO在PTT上表示，高雄在市中心蓋輕軌被當笑話看就算了，生活有些笑話還可以調劑身心，但台南則不一樣，指出近期出現「長榮性侵命案、88槍擊案、申請隨護案、經發局長收押案、殺警案」等一堆社會案件，更直呼「怎麼突然變得很恐怖」，直問網友有沒有八卦？
另有網友回覆表示，台南學甲88槍擊案至今，沒有給大眾明確交代，台南美食強，照理說台南民風純樸，人人豐衣足食，犯罪率應該要很低，「怎麼今年新聞不斷、是非不斷、治安變差，很詭異」。
許多網友諷刺表示，「台南人滿意度超高，你敢嘴？」、「民主聖地居民喜歡就好」、「民主聖地什麼都有」、「台灣出雙北就沒法律了，你不知道嗎」、「我好怕，不敢再去那裡觀光旅遊」。
其他人則有不同意見留言，「你忘了說『議員上車案』可怕了」、「沒差啦，米其林沒摘星還比較生氣」、「這什麼莫名的風向文」、「我們繼續討論高虹安」、「台北市再怎麼藍也有陳水扁跟柯文哲」。
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