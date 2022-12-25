東區只剩老妹了！台北「1商圈」有感崛起：買飲料至少排5分鐘

台北可以逛街的地方相當多，其中「捷運中山站」周圍的商圈也在近幾年崛起，每到假日都吸引大批人潮。日前一名網友在網路上發文，討論關於「東區是不是被中山站打掛了」的相關話題，而貼文曝光後也掀起討論，不少網友都很有感。

日前一名網友在PTT上以「這幾年東區是不是被中山站打掛了？」為題發文，原PO提到中山站的百貨公司人山人海，甚至買杯飲料要排隊五分鐘起跳，但東區卻沒什麼人，「都老妹，很沒落的感覺」。對此，原PO好奇詢問大家，「年輕正妹都改變出沒地點到中山了嗎？感覺東區很不潮了」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「中山商圈這幾年發展很棒，三棟百貨、巷弄小店、排隊餐廳等等，還有誠品地下書店、週末的小市集，逛一天都沒問題，幾乎每週都去逛」、「中山站那邊很多商家都連在一起，還有人行道可以走，甚至根本就是行人區，反觀東區巷子各種被按喇叭，逛個街都不能好好逛」、「中山站可以從雙連走到京站，地面和底下都可以逛，人行道也好走，很多小攤位賣的東西很有趣」。

也有網友提到，「東區租金太貴，中山站還有矮房，租金相對便宜」、「東區現在好多店都倒了，好慘」、「不知道多久沒去東區，中山倒是這幾個月去好幾次」、「很久沒去東區，現在都去中山和信義」、「同感，去東區都不知道要幹嘛」、「東區的店幾乎都倒光了吧」、「東區好像沒什麼好吃的」、「想去東區買衣服，結果發現店都關光光，有夠冷清」。