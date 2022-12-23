出國忘做這件事！他到機場不能飛 慘噴4900元記取「血的教訓」

隨著國境解封，民眾迫不期待出國遊玩，然而護照太久沒使用，不少人會因此忘了檢查有限期限。一名女網友就分享，近日與老公要飛往印尼，但到了機場才被地勤人員通知「護照未滿六個月，無法入境行程國家」，幸虧在地勤的幫助下，緊急在機場辦理新護照，才順利搭機。

該名女網友在Dcard上以「機場櫃檯發現護照未滿半年的自救方法」為題發文，她表示當天因廉航班機誤點，因此與老公還很愜意「一切慢慢來」，怎料開放報到後，地勤人員卻告知他們「護照效期未滿六個月」，兩人當場傻眼，「發現護照問題時已18:30，班機報到時間最晚是20:15，護照就算現辦也要2到3小時，明顯來不及趕上班機」。

正當兩人懊惱時，幸好地勤告知可以致電外交部詢問，並告訴對方是因「護照有效期限未滿六個月」，是否能請外交部協助速件辦理護照，經確認後他們剛好符合辦理速件條件，於是原po老公馬上去領錢，同時準備2張2吋照片、舊證件及身分證等，到指定地點辦理。

事後，原po透露「課金的費用真的超貴」，讓他們多花費4900元，「不過在當下真的覺得錢可以解決的事都是小事」，最後老公的護照也順利拿到，算是不幸中的大幸，且地勤也以延誤之意願改變為由，幫助他們免自費改搭下一班次飛機，最後她再三呼籲大家，出國前真的要仔細檢查護照，免得向他們一樣得到「血的教訓」。

文章曝光，網友們紛紛表示「真的是自己雷自己，出國查好當地的簽證規定是基本的，拜託不要用這種服務」、「幸好在台灣還可以讓你補辦改機票，在國外是真的有可能直接被取消的」、「錢能解決的真的都還算小事情，下次注意點就好」。

另外，也有網友好奇「頭一次知道有些國家護照要六個月才能入境」，過來人就分享「美國有強制要求，沒有連機票都拿不到」、「有些國家會規定護照效期至少要剩6個月以上才能入境」、「兩年前飛宿霧也要+1，還好在飛之前有發現趕快補辦」。

事實上，台灣也有類似規定，入出國查驗及資料搜集利用辦法第10條：「外國人入國，應備下列證件...一、有效護照或旅行證件；申請免簽證入國者，其護照所餘效期須為6個月以上。但條約或協定另有規定或經外交部同意者，不在此限」。