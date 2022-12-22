台獨與年輕人出現代溝？台灣高中生：「仇中老人」醜化大陸

上周藝人炎亞綸在臉書連續留言怒回「臉書剩老年人在用」新聞後，帳號遭不明原因禁言，讓他跑去臉書創始人祖克柏的發文下開嗆。今（22）日PTT也掀起年輕人愛用的社交平台小紅書、抖音的延伸話題，一名台灣高中生表態「透過小紅書抖音看到的大陸，跟老人口中的大陸完全不一樣」，此番話讓PTT炸鍋了，6小時內湧進破千則留言激戰。

PTT文章轉述一名台灣高中生表示「透過小紅書抖音看到的大陸，跟老人口中的大陸完全不一樣，大陸根本沒有那麼可怕，都是仇中老人在醜化大陸」，令聽到的網友回應「台獨老人是不是已經跟年輕人有代溝、隔閡，甚至是產生矛盾了？」，並截圖另一位公視採訪的高中生談及「台灣的政治也是，稍微會把大陸醜化吧」。

該網友引用的Youtube影片截圖，為一年前公視的「新聞實驗室」街頭採訪6位台灣學生，提問「思想滲透？使用APP會影響你對大陸的看法嗎？」，對此，其中一名高中生回答「我覺得不要碰政治，我是覺得都還好，台灣的政治也是，稍微會把大陸醜化吧。當然我覺得他們很封閉，但是也跟我們平常生活沒有太大的差別」。

抗中的網友們驚嘆「完蛋了，以前以為不會有天然統」、「不然你以為政府幹嘛要禁抖音」、「去中國核酸一個月就知道台灣的好了」、「傻孩子，你在網路上能看到的都是『党』允許流出的美好的一面」，更說「所以給年輕人18歲投票權根本愚蠢政策，一堆沒出過社會又天真自以為的還是需要社會鞭打」。

非抗中的網友則指出「新一代覺青不被綠媒洗腦」、「仇中的變老人了，哈哈哈哈哈」、「天然獨又不一定要仇中」，甚至有人認為「這裡有塔綠班，對面有小粉紅，兩岸一家親」。