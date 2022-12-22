Superdry沒人穿了？工程師改穿「1品牌」禦寒 網認：竹科稱王

天氣越來越冷，許多民眾出門都穿上厚外套禦寒。對此，就有一名網友驚訝表示，日前觀察竹科菁英們都穿什麼外套？沒想到前幾年流行的Superdry幾乎快沒人穿，因此好奇發問「工程師現在都穿什麼牌子禦寒？」

該名網友在PTT八卦版發文表示，最近幾週溫度下降，「身處工程師縣市的我，不免來觀察一下我們竹科菁英們都穿什麼外套？」結果意外發現前幾年最紅的Superdry外套已經快沒人穿了，讓他不禁詢問「工程師不穿Superdry之後，都改穿什麼牌子？」

貼文一出，引發網友熱烈討論，紛紛留言「NET、佐丹奴」、「清一色優衣庫」、「我看很多都穿始祖鳥欸」、「踢不爛（Timberland）好看又好穿，唯一支持」、「工程師現在流行長大衣」；但也有人表示，「少人穿才潮，所以又穿回Superdry」、「糟糕，我還在穿Superdry耶」。

而其中最多網友點名北臉（The North Face），「北臉，路上看過去都是」、「北臉一堆，很貴但工程師無感」、「北臉，不就是版型比較好看啊」、「竹科制服現在是北臉稱王」、「北臉一直都很多吧，根本園區制服」。