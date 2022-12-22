上班族帶伴手禮給全部門 同事一人狂嗑她傻眼：觀感不佳

很多人出遊回來後，會帶伴手禮送公司同事、親友，不過日前有位上班族指出，他買了兩包蛋捲要請同事吃，放在公共的桌子上，沒想到有位同事稱自己還沒吃早餐，打算來吃公司的零食止餓，就把蛋捲拆開來吃到剩一半，讓原PO傻眼表示「這樣給人觀感不好吧」。對此，多數網友認為「可以直接發給每個同事」。

一名網友在PTT發文表示，上週他出遊回家之後，帶了兩包全新的蛋捲放在公司公共桌上，原本想說可以讓同事們工作累了，吃點蛋捲補充體力。沒想到一早跟同事閒聊時，對方說他沒有吃早餐，準備來辦公室瘋狂吃零食止餓，就拿起原PO帶來的蛋捲狂吃，吃到剩下一半。

原PO指出「我帶的蛋捲量是有估算過，但我覺得這位同事吃這麼多，給人的觀感有點不好，只有我有這種想法嗎？」

對此，多數網友認為「你乾脆別放，直接每個人發一根」、「你可以逐一送到同事桌上」、「放公共桌就是給別人吃的，你管誰吃了多少，不然你就每個人發一包啊」、「你一開始每個人就都發一根就好了」、「先每個人發一些，剩下的再放公共桌，如果讓大家自取一定會這樣」、「跟大家說聲自己有買零食分享，心意有到就好吧，幹嘛管誰吃的？」、「有人吃就好了吧，公共桌不就是給想吃的人吃嗎？」