快訊

2022全球動盪不安定！盤點17件國際大事讓人好揪心

上班族帶伴手禮給全部門 同事一人狂嗑她傻眼：觀感不佳

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友將伴手禮放在公司的公共桌上，沒想到卻被某位同事狂嗑，讓她覺得「觀感不佳」。圖／ingimage
一名網友將伴手禮放在公司的公共桌上，沒想到卻被某位同事狂嗑，讓她覺得「觀感不佳」。圖／ingimage

很多人出遊回來後，會帶伴手禮送公司同事、親友，不過日前有位上班族指出，他買了兩包蛋捲要請同事吃，放在公共的桌子上，沒想到有位同事稱自己還沒吃早餐，打算來吃公司的零食止餓，就把蛋捲拆開來吃到剩一半，讓原PO傻眼表示「這樣給人觀感不好吧」。對此，多數網友認為「可以直接發給每個同事」。

一名網友在PTT發文表示，上週他出遊回家之後，帶了兩包全新的蛋捲放在公司公共桌上，原本想說可以讓同事們工作累了，吃點蛋捲補充體力。沒想到一早跟同事閒聊時，對方說他沒有吃早餐，準備來辦公室瘋狂吃零食止餓，就拿起原PO帶來的蛋捲狂吃，吃到剩下一半。

原PO指出「我帶的蛋捲量是有估算過，但我覺得這位同事吃這麼多，給人的觀感有點不好，只有我有這種想法嗎？」

對此，多數網友認為「你乾脆別放，直接每個人發一根」、「你可以逐一送到同事桌上」、「放公共桌就是給別人吃的，你管誰吃了多少，不然你就每個人發一包啊」、「你一開始每個人就都發一根就好了」、「先每個人發一些，剩下的再放公共桌，如果讓大家自取一定會這樣」、「跟大家說聲自己有買零食分享，心意有到就好吧，幹嘛管誰吃的？」、「有人吃就好了吧，公共桌不就是給想吃的人吃嗎？」

伴手禮 上班族 PTT

延伸閱讀

夫裝闊買名車養小三而婆婆竟要妻幫貸款 網狂勸「離婚吧」

180萬元紙鈔打造！女大生畢業穿超浮誇「天使之翼」 背後是他出錢

不滿母總要他整理房間 美17歲少年平底鍋毆母打到鍋柄斷掉

大陸女生肯吃苦…台男喊「兩邊CP值差很多」 網怒：身在福中不知福

相關新聞

上班族帶伴手禮給全部門 同事一人狂嗑她傻眼：觀感不佳

很多人出遊回來後，會帶伴手禮送公司同事、親友，不過日前有位上班族指出，他買了兩包蛋捲要請同事吃，放在公共的桌子上，沒想到有位同事稱自己還沒吃早餐，打算來吃公司的零食止餓，就把蛋捲拆開來吃到剩一半，讓原PO傻眼表示「這樣給人觀感不好吧」。對此，多數網友認為「可以直接發給每個同事」。

Superdry沒人穿了？工程師改穿「1品牌」禦寒 網認：竹科稱王

天氣越來越冷，許多民眾出門都穿上厚外套禦寒。對此，就有一名網友驚訝表示，日前觀察竹科菁英們都穿什麼外套？沒想到前幾年流行的Superdry幾乎快沒人穿，因此好奇發問「工程師...

百貨電梯旁出現「邱比特」符號？女大生失眠求解 網笑：是這隻啦

百貨賣場為明確快速地指引顧客方向，常會使用簡單易懂的圖案當提示，不過有時也會出現陌生圖案讓人摸不著頭緒。有名網友在信義區微風南山百貨電梯旁的樓層指南上，發現一個可愛的「愛神邱比特」符號，偏偏能為她解答的服務台恰好無人，只好上網求解。

想跟男友出國玩遇爸媽聯手阻撓 女大生訴苦網分享「攻略計畫」

幾歲才能和男／女朋友一起出國玩？近日有對小情侶幸運獲得2張赴日機票，兩人開心規劃好出遊行程，臨行前卻遭女方父母強力反對，認為「跟男友這人不熟」、「沒事先說不尊重」，事件曝光引發網友討論。

肯德基炸雞、漢堡統統漲價 網怒：2顆小蛋撻值一個90元便當？

物價齊漲，繼麥當勞之後肯德基也不例外，22日起調整部分餐點售價，單點炸雞調漲6元、薯條調漲4至7元、咔啦雞腿堡貴6元，許多人愛吃的原味蛋撻也將漲6元，許多網友紛紛哀號，還貼出自製蛋撻的省錢食譜。

郭台銘「禽獸食祿」16字古文回嗆 網推爆：2024非郭不投

衛福部長薛瑞元暗酸關心BNT次世代疫苗的鴻海創辦人郭台銘是「BNT推銷員」，郭台銘21日在臉書表示遺憾，以16字文言文回應，並期望執政者「體民所苦，廣納建言」被網友推爆，紛紛拱他「酸宗痛（選總統）」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。