想跟男友出國玩遇爸媽聯手阻撓 女大生訴苦網分享「攻略計畫」

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聯合新聞網／ 綜合報導
出國旅遊示意圖。 圖／PIXABAY
出國旅遊示意圖。 圖／PIXABAY

幾歲才能和男／女朋友一起出國玩？近日有對小情侶幸運獲得2張赴日機票，兩人開心規劃好出遊行程，臨行前卻遭女方父母強力反對，認為「跟男友這人不熟」、「沒事先說不尊重」，事件曝光引發網友討論。

原PO稱前陣子獲得2張去日本的機票，可以和男友一起出國，由於地點近、覺得和在台灣旅行差不多，之前有過出國經驗，這次也沒打算用家人的錢去玩，所以等行程、住宿都規劃好才向家人說明，沒想到卻遭受強烈反對。

原PO煩惱表示，家人先是指出與男友不熟，無法安心，待原PO安排兩方會面後，父母又出現新的反對理由。爸爸認為原PO沒結婚就跟男友出國，未來如果分手可能會「滯銷」沒人要，也沒辦法接受兩人在外一起過夜；媽媽則糾結原PO「沒有事先報備」不尊重家人，且如果在國外出事怎麼辦？最後還是需要家人處理等等，各種卡關讓她非常煩惱。

網友得知後對原PO情況充滿同情，並提出多種建議，「都成年了，負責自己就好」、「去啊，都幾歲的人了出國還要父母同意，又不是他們出錢，腿長在你身上要走就走啊」、「老實說蠻合理，雖然很靠北，因為我也是這樣…因為出事最後還是父母承擔，你要是真想去，不是硬去就是做出一個計畫，讓爸媽放心你男友是個好人」、「覺得你家人會擔心滿合理的啊」、「擔心安危很正常但是後面扯到之後沒人要真的很不必要，而且為什麼沒事先講就是不尊重，這想法我不是很懂」，「如果票真的退不掉，我會多找朋友一起出去玩，或是趁機在出國前多讓男友和爸媽接觸，盡量讓他們放心」。

也有網友建議原PO千萬不要用「欺騙」方式偷偷出國，以免人在國外出事，國內家人不知道，「當初也些人以為是出去玩，結果是去柬浦寨」。

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