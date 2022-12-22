肯德基炸雞、漢堡統統漲價 網怒：2顆小蛋撻值一個90元便當？

物價齊漲，繼麥當勞之後肯德基也不例外，22日起調整部分餐點售價，單點炸雞調漲6元、薯條調漲4至7元、咔啦雞腿堡貴6元，許多人愛吃的原味蛋撻也將漲6元，許多網友紛紛哀號，還貼出自製蛋撻的省錢食譜。

麥當勞首先於12月21日凌晨零時起，調整菜單與部分產品價格。台灣肯德基隨後跟進，表示考量整體營運成本及全球雞肉供應鏈影響，宣布自22日起調整部分餐點售價，異動後菜單價格平均調幅約6.2%。其中，熱門產品單點炸雞調幅6元變為69元、薯條調幅4-7元變為33-60元、咔啦雞腿堡調幅6元變為115元、花生熔岩咔啦雞腿堡調幅11元變為140元、原味蛋撻調幅6元變為45元。

許多網友看到肯德基漲價後紛紛留言哀號，針對蛋撻表示「蛋撻店88了」、「蛋撻45...吃的下去？」、「蛋撻那麼小一顆賣到45元太誇張了，45元都能吃一整面的蔥油餅了」、「蛋撻45，不如吃2-4個車輪餅」、「2顆蛋撻價值一個90元便當有事嗎」。

也有網友對其他品項表示「XL160還有雞米花已成過去式」、「上次去吃早餐，捲餅套餐竟然從49元移到75元、誰會花75元吃這麼小的捲餅+小飲?」、「小雞腿69元…太奢侈了，嗚嗚嗚」。

有網友貼出自製蛋撻的文章，表示該方法能直接省一半以上成本，根據該文章，買好料後總共可以做20個蛋塔，平均下來一個蛋塔原物料成本16.155元，能讓人大省一筆。