網憶當年油電雙漲被罵翻如今民眾卻「惦惦」？ 眾人指關鍵：要自立自強

近年來物價飆漲，民眾荷包縮水，網友也有感而發在PTT問卦，如今的漲價潮似乎比2008、2012年馬英九政府執政時的「油電雙漲」更嚴重，卻不像當年罵聲一片的原因為何？許多網友無奈回應，物價上漲當然很有感，但是罵了也沒用，只能「自立自強」。

網友以「對這幾年物價飆漲感到不爽的+1」為題發文表示，過去的油電雙漲似乎不如近年漲價潮來的兇猛，但大家不滿的程度反倒不如當年，因此想知道網友對於物價飆漲的看法。

貼文一出，引來網友紛紛「+1」指出，食物的價格實在漲太兇：「這7年雞排從45漲到75」、「加蛋要15」、「肯德基麥當勞還漲」、「光今年便當店就漲了3次」、「漲到我都喝不起飲料了」。

許多人無奈表示，物價上漲只靠民眾「罵」也沒用，實質薪資繼續倒退：「不爽只是嘴罵罵，敢彈劾罷免總統提早畢業嗎」、「一直提高基本薪資，沒提高到我的薪水啊」。不少人也開酸政府：「罵了就是中共同路人」、「自立自強啊不然呢」、「20年來經濟最好」。

還有網友拿出蔡英文總統在2012年、2016年競選時的文宣打臉政府，內容不乏「你買得起房子嗎」、「薪水有增加嗎」、「油價、奶粉、泡麵、學費一直再漲，你受得了嗎」。

另一派網友則指出「時空背景不同」：「一切的源頭就是新冠肺炎」、「巨嬰，全球都漲又不是只有台灣 」、「井蛙要不要看看國外」、「可以搬去阿根廷」、「疫情和戰爭是政府能控制的嗎」。