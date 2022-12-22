快訊

評／「滑世代」崛起 教授：上課只帶手機恐產生一問題

才獲米其林推介！台南「葉家小卷米粉」元旦起暫歇業 背後原因曝光

氣到寫錯字！他貼「溜狗者請勿在止大便」 網笑：狗沒拿賽

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為民眾遛狗示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage
圖為民眾遛狗示意圖，非新聞當事人。圖片來源/ingimage

遛狗清狗便」是基本常識，但仍有飼主欠缺公德心不清理狗便，造成環境髒亂。有戶人家不堪其擾，在門口貼警告標語，提醒清理狗便，卻因為錯字連篇意外成為亮點。

有網友在路上觀察學院粉專分享一張照片，只見住戶在家門口貼出標語，「溜狗者請勿在止大便，有攝影！主人敬白。」由於有錯字(溜狗？在止？)，且主詞錯置(溜狗者？)，引起網友熱議。

有戶人家在門口貼警告標語，提醒請勿讓狗在此大便，錯字連篇意外成為亮點。圖擷自路上觀察學院
有戶人家在門口貼警告標語，提醒請勿讓狗在此大便，錯字連篇意外成為亮點。圖擷自路上觀察學院

網友笑，「狗沒拿賽」、「抱歉抱歉，上次我實在太急了，我家的狗都一直勸我不要了」、「意思是不用再『止』了，想大就大嗎」、「遛狗的人不可以在『止』大便，也就是必須大便」、「溜狗是像溜冰那樣？還是怎麼個樣子？好難想像啊」、「此 ？止？感覺屋主是氣到另一半邊都忘了寫」「請勿在『止』大便？=禁止憋大便」、「狗：我的主人大便都不清，好丟臉」。

「敬白」兩字，也讓網友玩起陸劇《後宮甄嬛傳》詪，「靜白師太說話了，趕快去請靜岸師太才壓的住」、「這是甘露寺外面貼的吧？」、「敬白⋯杖斃」。

後宮甄嬛傳 遛狗

延伸閱讀

他花錢找「一日女友」逛耶誕城！妹子帶孩同行 他嘆：連告五人都沒聽到

樂高玩具中「大便」模型的完整歷屎 人類POOPOO直至今年才正式量產

什麼神仙食物？外表黑黑又焦焦 他吃一口開啟新世界

10天沒排便！30歲女半夜狂吐「深咖條狀物」醫驚：噴出胃

相關新聞

惜食OL「垃圾桶撿紅蛋」遭目擊同事嫌噁心 往事曝光網掀論戰

垃圾桶內有完好乾淨的食物，你是否會撿回來吃呢？一位OL近日因惜食撿回公司垃圾桶內「包裝完整未拆」的紅蛋，慘被同事嫌棄「很噁心」，內心十分難過，上網傾訴想法後也引起網友熱烈討論。

網憶當年油電雙漲被罵翻如今民眾卻「惦惦」？ 眾人指關鍵：要自立自強

近年來物價飆漲，民眾荷包縮水，網友也有感而發在PTT問卦，如今的漲價潮似乎比2008、2012年馬英九政府執政時的「油電雙漲」更嚴重，卻不像當年罵聲一片的原因為何？許多網友無奈回應，物價上漲當然很有感

氣到寫錯字！他貼「溜狗者請勿在止大便」 網笑：狗沒拿賽

「遛狗清狗便」是基本常識，但仍有飼主欠缺公德心不清理狗便，造成環境髒亂。有戶人家不堪其擾，在門口貼警告標語，提醒清理狗便，卻因為錯字連篇意外成為亮點。

文言文還沒被淘汰？ 網笑「嗆人比較有格調」：看看郭台銘16字

白話文和文言文的佔比應該如何調整，始終是教育界不斷爭議的焦點之一。有網友好奇「文言文」為什麼還沒被淘汰，表示就連公務員的公文也不是文言文，為何這種早該淘汰的文體卻還有人在用？其餘網友回覆近日郭董事件，表示「罵人時很好用，看看郭董」，引發許多討論。

「絲翊歡」賽夏族語朗誦獲獎！網讚：感覺是很有造型的孩子

每當有學生得獎，學校總會拉出榮譽紅布條，有網友貼出一張照片，某國中拉紅布條慶賀學生獲得賽夏族語朗讀第一名，網友一看學生名叫「絲翊歡」紛紛笑了。

一片芭樂兩人分？他酸國軍「橘子都給不起」 網笑：1985吃不完

國軍伙食常成為網路上的熱門話題，如今卻傳出多人共享少量飯後水果的窘境。一名役男就在Dcard上分享，原以為國軍會提供足夠的水果，沒想到一片芭樂卻要兩人分，「連一顆橘子都給不起」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。