氣到寫錯字！他貼「溜狗者請勿在止大便」 網笑：狗沒拿賽
「遛狗清狗便」是基本常識，但仍有飼主欠缺公德心不清理狗便，造成環境髒亂。有戶人家不堪其擾，在門口貼警告標語，提醒清理狗便，卻因為錯字連篇意外成為亮點。
有網友在路上觀察學院粉專分享一張照片，只見住戶在家門口貼出標語，「溜狗者請勿在止大便，有攝影！主人敬白。」由於有錯字(溜狗？在止？)，且主詞錯置(溜狗者？)，引起網友熱議。
網友笑，「狗沒拿賽」、「抱歉抱歉，上次我實在太急了，我家的狗都一直勸我不要了」、「意思是不用再『止』了，想大就大嗎」、「遛狗的人不可以在『止』大便，也就是必須大便」、「溜狗是像溜冰那樣？還是怎麼個樣子？好難想像啊」、「此 ？止？感覺屋主是氣到另一半邊都忘了寫」「請勿在『止』大便？=禁止憋大便」、「狗：我的主人大便都不清，好丟臉」。
「敬白」兩字，也讓網友玩起陸劇《後宮甄嬛傳》詪，「靜白師太說話了，趕快去請靜岸師太才壓的住」、「這是甘露寺外面貼的吧？」、「敬白⋯杖斃」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言