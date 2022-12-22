氣到寫錯字！他貼「溜狗者請勿在止大便」 網笑：狗沒拿賽

「遛狗清狗便」是基本常識，但仍有飼主欠缺公德心不清理狗便，造成環境髒亂。有戶人家不堪其擾，在門口貼警告標語，提醒清理狗便，卻因為錯字連篇意外成為亮點。

有網友在路上觀察學院粉專分享一張照片，只見住戶在家門口貼出標語，「溜狗者請勿在止大便，有攝影！主人敬白。」由於有錯字(溜狗？在止？)，且主詞錯置(溜狗者？)，引起網友熱議。

有戶人家在門口貼警告標語，提醒請勿讓狗在此大便，錯字連篇意外成為亮點。圖擷自路上觀察學院

網友笑，「狗沒拿賽」、「抱歉抱歉，上次我實在太急了，我家的狗都一直勸我不要了」、「意思是不用再『止』了，想大就大嗎」、「遛狗的人不可以在『止』大便，也就是必須大便」、「溜狗是像溜冰那樣？還是怎麼個樣子？好難想像啊」、「此 ？止？感覺屋主是氣到另一半邊都忘了寫」「請勿在『止』大便？=禁止憋大便」、「狗：我的主人大便都不清，好丟臉」。

「敬白」兩字，也讓網友玩起陸劇《後宮甄嬛傳》詪，「靜白師太說話了，趕快去請靜岸師太才壓的住」、「這是甘露寺外面貼的吧？」、「敬白⋯杖斃」。