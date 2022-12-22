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文言文還沒被淘汰？ 網笑「嗆人比較有格調」：看看郭台銘16字

聯合新聞網／ 綜合報導
網友好奇文言文為何還沒被淘汰，引起議論。 圖源：ingimage
網友好奇文言文為何還沒被淘汰，引起議論。 圖源：ingimage

白話文和文言文的佔比應該如何調整，始終是教育界不斷爭議的焦點之一。有網友好奇「文言文」為什麼還沒被淘汰，表示就連公務員的公文也不是文言文，為何這種早該淘汰的文體卻還有人在用？其餘網友回覆近日郭董事件，表示「罵人時很好用，看看郭董」，引發許多討論。

網友在PTT八卦版發文，表示現在大學畢業後基本上不會碰到文言文，即便公文也不是文言文，而是白話文的變體，因此他質疑，文言文這種早該淘汰的文體「怎麼現代華人還一堆人在用啊？」

該網友接著表示，即便看不懂文言文也沒差，以前用文言文也是因為方便理解，文章不用打那麼多字，但現在「根本沒差」，因此好奇，若還在用文言文是不是代表守舊，即便理組也不需要懂文言文而是英文。

文章引起許多留言討論，有人表示「拿來看古文用的，翻譯就不是原汁原味」、「莎士比亞也是文言文啊」、「跟考古一樣，一般人不會用」。也有網友認真分析，表示「讀文言文其實會增加對白話文的運用和理解能力，畢竟白話文就是從文言文演變而來」、「文言文的行文和論述結構對寫文章都很有幫助，以前人寫作是言簡意賅又優美，現在人寫文章廢話一堆又不通順」。

網友也談到郭台銘以文言文16字「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿回應衛福部長薛瑞元，表示「罵人時很好用，看看郭董」、「拿來嗆人比較有格調阿」、「別小看文言文，暗諷朝堂很有用的」。

文言文 郭董 PTT 郭台銘 薛瑞元 衛福部

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