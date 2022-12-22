郭台銘「禽獸食祿」16字古文回嗆 網推爆：2024非郭不投

衛福部長薛瑞元暗酸關心BNT次世代疫苗的鴻海創辦人郭台銘是「BNT推銷員」，郭台銘21日在臉書表示遺憾，以16字文言文回應，並期望執政者「體民所苦，廣納建言」被網友推爆，紛紛拱他「酸宗痛（選總統）」。

郭台銘21日針對近日薛瑞元指稱他是BNT推銷員等風波，於臉書做出回應。郭台銘遺憾表示「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」，並建議「望執政者體民所苦，廣納建言」，這番言論一出，立即讓網友全部推爆。

許多PTT網友留言希望郭台銘競選總統，表示「唯一支持郭董酸宗痛」、「果凍酸宗痛」、「需要一個英明的領導者」、「不要廢話這麼多，2024出來選」、「大哥是對的！酸宗痛！酸宗痛！」、「2024我支持郭董」、「非郭不投」。

其他網友說明支持郭台銘的理由，表示「果凍真心為台灣爭取疫苗」、「台灣bnt之父」、「三劑bnt，謝謝郭老闆」、「打過BNT的知道該怎麼做了吧！」、「謝謝爸爸讓我不用出國就能打BNT」、「不分顏色只問能力，一起合作終結藍綠惡鬥」、「有能力的人應該出來，沒能力的人下去」。

對郭台銘持保留態度的網友則表示「他本來就想選，動作這麼多」、「又來一個苦民所苦的」、「管好你的鄭州廠」、「看不懂耶，既然是建言要不要聽是主政者的事吧，好像你是天王老子大家都要聽一樣」。