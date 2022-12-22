「絲翊歡」賽夏族語朗誦獲獎！網讚：感覺是很有造型的孩子

每當有學生得獎，學校總會拉出榮譽紅布條，有網友貼出一張照片，某國中拉紅布條慶賀學生獲得賽夏族語朗讀第一名，網友一看學生名叫「絲翊歡」紛紛笑了。

網友在臉書社團路上觀察學院分享照片，「109年全國語文競賽，賽夏族語朗讀(苗栗縣複賽)，賀『絲翊歡』同學榮獲第一名」，署名是南庄國中家長會。原po笑，「感覺是個很有造型的孩子，第一名！拿麼厲害」

網友笑，「應該是美容美髮比賽才對，絲同學棒棒」、「獲獎好厲害！名字好可愛！」、「很美的名字欸，感覺很柔順」、「原住民朋友取名真的都很歡樂」、「為什麼洗髪精也能参賽？」

港星周慧敏90年代曾為絲逸歡產品代言，成了很多人的童年回憶。圖/取自網路

有人陷入回憶殺，「知道絲逸歡的應該年紀都不小」、「絲易歡，你也會喜歡(周慧敏廣告台詞)」、「馬上想到周慧敏(代言人)」「可能爸媽是周慧敏的粉絲」。

很少聽說有人姓絲，網友也解惑，「賽夏族的姓氏和大自然有關喔」、「絲可能是從賽夏族的姓氏轉漢姓來的」、「賽夏族本來就有許多對於漢人來說很特別的姓氏，例如豆、風」。

根據維基百科，賽夏族是以取自於大自然的動植物或現象為其宗族的氏姓。十九世紀清廷命其改從漢姓，於是根據原姓取其相近的意思或音譯而改從漢姓，如：日、風、樟、蟹、豆、絲、芎等姓氏。