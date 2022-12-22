快訊

寒流洗冷水澡…學生怒「有錢蓋新校舍沒錢供熱水」 中山大學校方回應了

冬至不一定吃湯圓，這些食物也能顧腎氣！養生4原則，保暖首重「頭、腳」

「絲翊歡」賽夏族語朗誦獲獎！網讚：感覺是很有造型的孩子

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享學生參加賽夏族語朗誦比賽獲獎，名字諧音相當可愛。圖擷自路上觀察學院
網友分享學生參加賽夏族語朗誦比賽獲獎，名字諧音相當可愛。圖擷自路上觀察學院

每當有學生得獎，學校總會拉出榮譽紅布條，有網友貼出一張照片，某國中拉紅布條慶賀學生獲得賽夏族語朗讀第一名，網友一看學生名叫「絲翊歡」紛紛笑了。

網友在臉書社團路上觀察學院分享照片，「109年全國語文競賽，賽夏族語朗讀(苗栗縣複賽)，賀『絲翊歡』同學榮獲第一名」，署名是南庄國中家長會。原po笑，「感覺是個很有造型的孩子，第一名！拿麼厲害」

網友笑，「應該是美容美髮比賽才對，絲同學棒棒」、「獲獎好厲害！名字好可愛！」、「很美的名字欸，感覺很柔順」、「原住民朋友取名真的都很歡樂」、「為什麼洗髪精也能参賽？」

港星周慧敏90年代曾為絲逸歡產品代言，成了很多人的童年回憶。圖/取自網路
港星周慧敏90年代曾為絲逸歡產品代言，成了很多人的童年回憶。圖/取自網路

有人陷入回憶殺，「知道絲逸歡的應該年紀都不小」、「絲易歡，你也會喜歡(周慧敏廣告台詞)」、「馬上想到周慧敏(代言人)」「可能爸媽是周慧敏的粉絲」。

很少聽說有人姓絲，網友也解惑，「賽夏族的姓氏和大自然有關喔」、「絲可能是從賽夏族的姓氏轉漢姓來的」、「賽夏族本來就有許多對於漢人來說很特別的姓氏，例如豆、風」。

根據維基百科，賽夏族是以取自於大自然的動植物或現象為其宗族的氏姓。十九世紀清廷命其改從漢姓，於是根據原姓取其相近的意思或音譯而改從漢姓，如：日、風、樟、蟹、豆、絲、芎等姓氏。

洗髮 周慧敏 賽夏族

延伸閱讀

國中生跑超快！本名「鄂行誠」 一家超幽默名字笑翻網友

「沒有話講」、「一定大拇指」原住民貼紅榜超直接 網笑翻

張敏、邱淑貞半屏山掀回憶殺 露臍裝經典輪迴 網讚嘆：現在還是無敵

好市多洗髮精放1根完整人蔘 她買回家媽笑翻：899買人蔘經驗

相關新聞

「絲翊歡」賽夏族語朗誦獲獎！網讚：感覺是很有造型的孩子

每當有學生得獎，學校總會拉出榮譽紅布條，有網友貼出一張照片，某國中拉紅布條慶賀學生獲得賽夏族語朗讀第一名，網友一看學生名叫「絲翊歡」紛紛笑了。

一片芭樂兩人分？他酸國軍「橘子都給不起」 網笑：1985吃不完

國軍伙食常成為網路上的熱門話題，如今卻傳出多人共享少量飯後水果的窘境。一名役男就在Dcard上分享，原以為國軍會提供足夠的水果，沒想到一片芭樂卻要兩人分，「連一顆橘子都給不起」...

尺度真寬？他抨擊市售蛋糕「小熊露出18禁區域」 網傻眼開酸

市面上販售的蛋糕不僅有很多口味，外觀的造型設計也相當有趣。昨（20）日一名男網友在臉書上發文，貼出一款巧克力蛋糕上的熊沒穿褲子，甚至露出18禁的區域，而貼文曝光後也遭網友打臉，有人傻眼回應「那只是尾巴！」

他買不到超商珍食罵哭店員 「奧客做法」掀兩派論戰

只要指定時間到超商，就可買到當天的即期品，不僅可以用優惠的價格買到又不浪費食物。一名網友分享曾經兇過店員的經驗，他平常有買i珍食的習慣，但有一間超商卻永遠都沒有即期品，他詢問店員後對方卻表示「賣完了」，後來另外一位店員聽到才從後面把即期品拿出來，令他相當傻眼，引起不少網友熱烈討論。

拼圖拼一半…遭親戚擅自拼完還加「這動作」 網齊聲轟：超白目

拼圖可以訓練視覺專注力及耐心，還可以重複一直玩，是一種大人小孩都適合的益智玩具。一位媽媽網友抱怨，6歲兒子生日時收到一盒拼圖禮物，卻被自己18歲的堂妹擅自拼完，還自做主張上膠固定，令她傻眼，抱怨「到底是誰的生日禮物」。

他被靜電電到心累「看到金屬就怕」 網曝1解法：以前也常被電

日常生活中偶爾會碰到靜電的現象，但若常常被電到就會很困擾。冬天到了，一名網友目前在日本，發現一直被靜電，連手濕的去摸門把都能被電到，令他相當心累，於是想問問網友們有什麼解決辦法。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。