一片芭樂兩人分？他酸國軍「橘子都給不起」 網笑：1985吃不完

國軍伙食常成為網路上的熱門話題，如今卻傳出多人共享少量飯後水果的窘境。一名役男就在Dcard上分享，原以為國軍會提供足夠的水果，沒想到一片芭樂卻要兩人分，「連一顆橘子都給不起」，掀起網友們熱議。

貼文一出，網友們紛紛附和，笑猜原PO可能還在新訓，「水果在我們這裡是奢侈品」、「新訓不意外」、「我還吃過瑟瑟（澀澀）的芭樂；鳳梨切片再切塊，一餐一人一小塊，後來寫在大兵日記裡面，士督回覆我，以後吃不夠找她，她會親自拿幹部的給我吃」、「我在586的時候都是優先提供長官桌欸，長官沒吃到還會XX打飯班為什麼沒有水果」。

不過也有人反駁，指出所在單位皆有供應水果，甚至多到吃不完，「我們單位橘子多到吃不完欸，我是海陸的」、「真的假的，我水果吃爛欸，天天都有剩」、「我今天午餐吃整盤的哈密瓜，水果非常足夠喔」、「我們每次水果都剩超多，鳳梨、芭樂、香蕉、橘子、火龍果，吃不完都是倒掉，印象最深刻是上上禮拜直接倒掉一整籃沒動過的新鮮香蕉」。

對此，則有過來人安慰原PO，還沒吃到橘子只是時候未到，「今年還沒看到橘子，都是香蕉」、「確定？每到橘子盛產期幾乎每天橘子出到爆欸！」、「快了，產季在過年前後」、「我在單位有吃橘子，我都會偷偷幹一些起來放，大約6顆吧，畢竟還有夠才會拿的」。