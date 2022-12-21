尺度真寬？他抨擊市售蛋糕「小熊露出18禁區域」 網傻眼開酸

市面上販售的蛋糕不僅有很多口味，外觀的造型設計也相當有趣。昨（20）日一名男網友在臉書上發文，貼出一款巧克力蛋糕上的熊沒穿褲子，甚至露出18禁的區域，而貼文曝光後也遭網友打臉，有人傻眼回應「那只是尾巴！」

昨日一名網友在臉書「爆廢公社二館」上發文，從照片中可以看見，巧克力蛋糕上面躺著一隻咖啡色的熊，除了有眼睛、鼻子、耳朵和四肢等，原PO還在軀幹下方用紅線圈出一個橢圓形物體。對此，原PO在貼文中寫道，「85（度C）的蛋糕，這樣可以公開販賣嗎？不用打馬賽克或穿上褲子再販售嗎？現在蛋糕的尺度真寬！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友忍不住開酸，「那就是隻熊，想法多了」、「那是尾巴…」、「這隻熊是趴著」、「如果是認真的，就智商堪慮」、「思想偏哪，看什麼都偏哪，我看像尾巴」、「那是趴著的熊」、「只有你想歪」。

也有網友提到，「還好啦！難道你去動物園，還要要求猴子或獅子穿褲子嗎？」、「你是不是不准你小孩去動物園？」、「你去動物園有看到動物穿內褲嗎？現場還不是一堆小朋友在看」。