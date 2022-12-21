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他買不到超商珍食罵哭店員 「奧客做法」掀兩派論戰

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友表示，平常有買i珍食的習慣，但有一間超商卻永遠都沒有即期品，他詢問店員後對方卻表示，「賣完了」，後來另外一位店員聽到才從後面把即期品拿出來，令他相當傻眼。圖／ingimage
有網友表示，平常有買i珍食的習慣，但有一間超商卻永遠都沒有即期品，他詢問店員後對方卻表示，「賣完了」，後來另外一位店員聽到才從後面把即期品拿出來，令他相當傻眼。圖／ingimage

只要指定時間到超商，就可買到當天的即期品，不僅可以用優惠的價格買到又不浪費食物。一名網友分享曾經兇過店員的經驗，他平常有買i珍食的習慣，但有一間超商卻永遠都沒有即期品，他詢問店員後對方卻表示「賣完了」，後來另外一位店員聽到才從後面把即期品拿出來，令他相當傻眼，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在Dcard「閒聊板」發文，他平常有買小七即期品當晚餐的習慣，但有一間系統上明明顯示還有很多食物，架上卻永遠連一件即期品都沒有，他表示，很確定是店員收起來了，他還特地寄信給總公司詢問，對方則回電表示，「只要有貨就可以買」。

於是原po某天去那間超商跟店員說要買i珍食並把系統給對方看，但店員卻表示，賣完了且系統有時會不準，他則表示，「不準是偶爾可能差幾樣，最好是全部都沒有」，店員則堅持賣完了，並表示「每間店做法不一樣，我們已經丟掉了」，原po一聽到這句相當傻眼，兩人爭論了一番後，店員開始不理會原po並做自己的事，令他相當火大，另一位店員聽到後，匆匆跑來詢問狀況，了解狀況後她馬上去後面拿出來給原po。

看到原本那位店員快要掉眼淚，原po相當無奈，「所以現在我是壞人嗎？啊我就窮學生想買即期品省錢，他不賣給我就是害我多花錢，說實在的，我也不想當奧客」，於是想詢問當過小七店員網友們的想法，最後，他也補充，原本的對話已刪減過了，一開始是好聲好氣地講，只是認為，「拿出來讓我買就解決的事，為什麼要這樣」。

網友紛紛怒批原po，「每家店有不同作法，說不定他們老闆就是那樣教的，你這樣其實等於是為難店員沒錯」、「店員就是個打工仔，搞不好還跟你一樣都只是窮學生，你有問題不找上層問，找負責執行的基層問有什麼用」、「你明明知道那間超商不賣即期品，你為什麼還要去那邊買，買不到就算了，那附近沒其他超商嗎？你是有強迫症，一定要在那間超商買到即期品嗎？」、「雖然店員可能也有錯，但是你的態度超煩欸，我是店員也不想理你」。

有網友則認為，「超商推出打折商品可以吸引顧客購買大大降低報廢率，明明就是很好的政策，結果被各種老闆亂搞，兇員工很不好，可是浪費食物也很差勁啊」、「8點開始9點就買不到任何一件，很明顯是店家的問題，全台灣711都有憑什麼你這間最特別，特立獨行的等著被上面電啊」、「兩邊都有問題，只是大部分人看到了奧的一面，卻沒看到謊話連篇跟態度差的一面，一堆自以為正義，高機率沒做過服務業的正義人士」。

超商 奧客 省錢

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