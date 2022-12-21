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拼圖拼一半…遭親戚擅自拼完還加「這動作」 網齊聲轟：超自目

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友抱怨兒子生日時收到一盒拼圖玩具，兒子都還沒玩，就被堂妹擅自拼完還上了膠，自目行徑讓她傻眼。圖擷自《爆怨公社》
一位網友抱怨兒子生日時收到一盒拼圖玩具，兒子都還沒玩，就被堂妹擅自拼完還上了膠，自目行徑讓她傻眼。圖擷自《爆怨公社》

拼圖可以訓練視覺專注力及耐心，還可以重複一直玩，是一種大人小孩都適合的益智玩具。一位媽媽網友抱怨，6歲兒子生日時收到一盒拼圖禮物，卻被自己18歲的堂妹擅自拼完，還自做主張上膠固定，令她傻眼，抱怨「到底是誰的生日禮物」。

一位媽媽網友在《爆怨公社》發文表示，兒子6歲生日時，妹妹送了一盒巴斯光年的拼圖當生日禮物，兒子拼了3天還沒拼完。數日後，自己18歲的堂妹到家裡作客，當時正忙著煮飯的原PO就跟堂妹說，看是要陪兒子玩或看電視都可以，結果，堂妹就默默把兒子的拼圖完成了。

原PO表示，因為拼圖可以重複玩，想讓兒子能自己拼完一次，就跟堂妹說「先不要把拼圖上膠」，沒想到，堂妹早就自做主張的上膠到一半，還回「我已經塗了欸，拼好幹嘛不上膠？」讓原PO瞬間傻眼，拼圖的主人自己都還沒玩，就被別人處理掉了，發文抱怨「到底是誰的生日禮物？」

貼文曝光，網友紛紛留言「好白目的堂妹！叫她賠一盒新的啦！」、「說真的，如果我回家看到拼圖被拼了，我一點都不會覺得開心」、「別說上膠 不能碰人家拼一半的，不是常識嗎？」、「動別人東西之前要先問」、「18歲這個年紀，應該知道別人的東西不能亂動了吧」、「雞婆大師XD」、「蠻顧人怨的」、「請她買新的賠償吧」。

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