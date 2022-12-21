他被靜電電到心累「看到金屬就怕」 網曝1解法：以前也常被電

日常生活中偶爾會碰到靜電的現象，但若常常被電到就會很困擾。冬天到了，一名網友目前在日本，發現一直被靜電，連手濕的去摸門把都能被電到，令他相當心累，於是想問問網友們有什麼解決辦法。

一名網友在PTT「八卦版」發文，最近冬天到了，之前在台灣還好，但去日本後就一直被靜電，不管是摸門把、摸手機、摸筆電，甚至是手濕的去摸門把都會被電，令他不禁直呼，「電得我心好累」，現在看到金屬製品就害怕，於是想問問網友們，「冬天一直靜電被電得好累怎解？」，引起網友紛紛解答。

網友紛紛表示，「不要穿毛衣」、「我在米國也是，靜電手環好像有一點點幫助」、「我在日本東北被電過很多次」、「容易發生靜電的濕度和溫度分別為濕度20%以下、溫度20度以下，因此冬季更容易有靜電的情形」、「有靜電消除器(鑰匙圈) 有些許效果，但是常常會忘記先拿出來吸一下靜電，常碰到電梯按鈕全金屬的，我也是被電到快瘋掉」。

有網友則幫忙解答，「隨身帶個金屬物，例如鑰匙，要摸之前先用金屬碰一下，放電就不會在你手指了」、「要碰金屬物，例如門把前，另一隻手先去碰木頭類的東西（貼皮塑膠不行），再同時碰門把就沒事了」、「買雙防靜電的鞋，對地阻抗越小越好，真皮的鞋，排靜電效果比較好」、「先拿除靜電鑰匙圈去碰門把，內建led還會發光，裡面沒電池純粹靠靜電傳導在亮，有沒帶靜電很清楚，蠻好玩的」。

有多數網友表示，摸牆就可解決，「摸牆壁放電」、「隨時摸牆壁」、「摸門把前先摸牆壁放電，我以前也常被電，摸了牆壁後就不會了」、「最近常被電，就一手摸牆，一手摸門把」。