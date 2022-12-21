快訊

馬斯克兌現承諾：一找到「夠笨」的人接班 就辭推特執行長

睡不好對心血管影響大 醫曝除了睡眠時間還有其他該注意事項

他被靜電電到心累「看到金屬就怕」 網曝1解法：以前也常被電

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友目前在日本，發現一直被靜電，連手濕的去摸門把都能被電到，令他相當心累。圖／ingimage
有網友目前在日本，發現一直被靜電，連手濕的去摸門把都能被電到，令他相當心累。圖／ingimage

日常生活中偶爾會碰到靜電的現象，但若常常被電到就會很困擾。冬天到了，一名網友目前在日本，發現一直被靜電，連手濕的去摸門把都能被電到，令他相當心累，於是想問問網友們有什麼解決辦法。

一名網友在PTT「八卦版」發文，最近冬天到了，之前在台灣還好，但去日本後就一直被靜電，不管是摸門把、摸手機、摸筆電，甚至是手濕的去摸門把都會被電，令他不禁直呼，「電得我心好累」，現在看到金屬製品就害怕，於是想問問網友們，「冬天一直靜電被電得好累怎解？」，引起網友紛紛解答。

網友紛紛表示，「不要穿毛衣」、「我在米國也是，靜電手環好像有一點點幫助」、「我在日本東北被電過很多次」、「容易發生靜電的濕度和溫度分別為濕度20%以下、溫度20度以下，因此冬季更容易有靜電的情形」、「有靜電消除器(鑰匙圈) 有些許效果，但是常常會忘記先拿出來吸一下靜電，常碰到電梯按鈕全金屬的，我也是被電到快瘋掉」。

有網友則幫忙解答，「隨身帶個金屬物，例如鑰匙，要摸之前先用金屬碰一下，放電就不會在你手指了」、「要碰金屬物，例如門把前，另一隻手先去碰木頭類的東西（貼皮塑膠不行），再同時碰門把就沒事了」、「買雙防靜電的鞋，對地阻抗越小越好，真皮的鞋，排靜電效果比較好」、「先拿除靜電鑰匙圈去碰門把，內建led還會發光，裡面沒電池純粹靠靜電傳導在亮，有沒帶靜電很清楚，蠻好玩的」。

有多數網友表示，摸牆就可解決，「摸牆壁放電」、「隨時摸牆壁」、「摸門把前先摸牆壁放電，我以前也常被電，摸了牆壁後就不會了」、「最近常被電，就一手摸牆，一手摸門把」。

延伸閱讀

空氣清新就靠它！ 10大網路高討論度「空氣清淨機」

好市多「骨灰罈紅茶」換包裝 網曝最新造型笑：全家位子都準備好了

火鍋加熱3次驚見「1根頭髮」瘋狂扭動！妹子崩潰直呼噁心 網曝恐怖真面目

她爆氣「轉100圈找不到衛生紙開口」 網曝妙招：嘗試切它中路

相關新聞

網友自製宮廟地圖見1現象 驚吐：全台有比這巷子還狂的地方嗎？

一名網友為證明三重、蘆洲是否如傳言中「到處都宮廟」，因此自製「三蘆宮廟地圖」，不料光是一查，在三重一條巷子就發現150公尺內有5個宮廟，讓他驚嘆「現在我只想問三蘆到底哪邊沒宮廟」。文章一出，有在地人便點出宮廟如此多的原因，也有網友認為這樣的現象並非三重、蘆洲獨有。

他被靜電電到心累「看到金屬就怕」 網曝1解法：以前也常被電

日常生活中偶爾會碰到靜電的現象，但若常常被電到就會很困擾。冬天到了，一名網友目前在日本，發現一直被靜電，連手濕的去摸門把都能被電到，令他相當心累，於是想問問網友們有什麼解決辦法。

「大辣雞排」紅通通…她抱怨店家整人 網追問店址：這是極品

炸雞排是深受民眾喜愛的經典國民小吃。一位網友買雞排時要求大辣，店家也真的應要求把辣粉加好加滿，除了雞排本體裹滿辣粉，還可以倒出一盤辣粉小山丘，網友發文抱怨店家「是在整客人」。沒想到貼文曝光，網友留言求店家位置，直呼「賺到」、「這明明就是極品」。

台北鬧區長出「垃圾聖誕樹」 網友一看酸爆：台灣最美的風景

俗話常說「台灣最美的風景是人」，藉此傳達台灣人熱情好客的性格，但近日一名網友上傳台北市街頭的「垃圾聖誕樹」，壯烈景象讓人不禁大嘆...

捷運上遇「1種人」超討嫌 網看照片秒聯想：泰山？

台北捷運在上下班時間特別擁擠，有網友就抱怨，最討厭遇到那種整個靠在柱子上，完全不顧其他人沒地方扶握的乘客，其餘網友看到照片後也表示真的超常碰到，更有人一秒聯想到迪士尼動畫人物「泰山」。

他驚梅西比賽中根本「散步整場」 網友笑：上廁所都被盯防

足球世界杯落幕，阿根廷球星梅西率隊拿下冠軍，也讓他璀璨的球員生涯再添一筆豐功偉業。《Dcard》上有球迷觀賞了梅西在決賽的表現，評論認為「其實梅西整場許多時間都在散步吧？」，認為他通常「拿到球才動」。也引起許多網友熱烈討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。