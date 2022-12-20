台北鬧區長出「垃圾聖誕樹」 網友一看酸爆：台灣最美的風景

俗話常說「台灣最美的風景是人」，藉此傳達台灣人熱情好客的性格，但近日一名網友上傳台北市街頭的「垃圾聖誕樹」，壯烈景象讓人不禁大嘆「再過兩個月會堆出另一座101大樓」。

一名網友在臉書「爆廢公社二館」PO文，只見照片當中的資源回收和一般垃圾的兩個垃圾桶早被塞爆，但路過民眾仍將垃圾堆放在垃圾桶上方，其量之多甚至堆起一座小山。原PO對於爆滿垃圾十分無奈，寫道「台北某個路口的聖誕樹，大家努力完成的」。

照片曝光後吸引許多鄉民討論，「再過兩個月會堆出另一座101大樓」、「至少是集中在垃圾桶周圍」、「看誰是壓垮這棵聖誕樹的最後一個」、「跨年夜會看到更大棵的」、「我不懂的是，明明已經滿出來，為什麼還有人繼續丟？」、「不敢相信這是台灣或者這是台灣人堆的」、「這下不能怪陸客了，哭哭」、「台灣最美麗的風景」。

不過有另一派網友提出不同意見，「清潔人員呢？」、「我是覺得市政府問題比較大」、「垃圾筒就只給這麼大啊，有活動好歹加個行動垃圾車吧」；另外有網友認為，在人潮眾多的觀光區垃圾桶爆滿可說是常態，垃圾會爆滿堆到地上全因沒有加強清潔，他還提到有些夜市都能辦到隨時清理垃圾桶，直言台北市街頭長出「垃圾聖誕樹」是主辦單位缺失。