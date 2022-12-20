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169的梅西奪冠...他問黃種人適合啥運動？ 網推「球越小越厲害」

聯合新聞網／ 綜合報導
阿根廷球王梅西18日親吻大力金盃，一圓世界盃冠軍夢想。美聯社
阿根廷球王梅西18日親吻大力金盃，一圓世界盃冠軍夢想。美聯社

世足賽落幕，阿根廷球王梅西親吻大力神盃時，球迷深受感動。根據FIFA 2022年世足賽之前最新統計，台灣的足球排名在全世界第157名，網友也遺憾台灣不曾進入世足小組賽，這屆東亞鄰國日韓表現亮眼，也均止步16強。

有網友在ptt發文，稱台灣人和中國人在運動方面比不贏黑人、也比不贏白人和南美洲人，「所以黃種人適合什麼運動？」原po說，棒球很少身體接觸，而比賽常勝軍的跆拳道、射箭在全世界「根本沒什麼人想玩」，這次世足身高169公分的梅西奪冠，他感嘆，「所以黃種人是不是只能看人家的世界大賽自嗨而已，還是其實黃種人只是不夠努力而已」。

網友列舉許多台灣強項，「棒球、桌球羽球，球越小的越厲害」、「棒球，不論身高都可以打很好」、「舉重了，很亞洲」、「台灣巧固球天下無敵」、「之前羽球排名第一名的好像是台灣人喔」、「田徑黃種人只輸黑人而已，最具代表的百米短跑黃種人已有好幾人跑進10秒，白人還沒有」、「認真回一個，體操」、「桌球、羽球、競技體操、撞球」、「中國跳水很強呀」、「 舉重、健力、拳擊，你不知道的還很多咧」。

網友直言身體素質本來就不同，「世界本來就是不公平的，光台灣就好，你總該看過原住民和一般人體能差別了吧」、「體能有差，169的南美人跟169的台灣人不是一回事，一堆矮小羽量級南美拳王，亞洲也只有極少數，其中還菲律賓的」、「亞洲人小肌肉比大肌肉發達，直接身體碰撞的運動都很難贏」、「先天基因，就像女生也贏不了男生，又不是什麼不努力的問題」。

也有人認為有些比賽要看各面向、「日本都進16強了，看低自己幹嘛？」、「日韓天賦差，但至少團結，所以足球還是很強」、「沒市場是要適合什麼啦」、「台灣適合體能因素越小，技術因素越大的運動」。

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