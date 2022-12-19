快訊

馬來西亞山崩死亡悲劇：人禍絕命的「無照露營區」

開暖氣沒注意1細節「開了等於白開」 台電揭原理：機器會誤判

屏南工業區某冷凍工廠大火 發現一名男性焦屍

買「6支8元原子筆」寫不出水！客7天後衝店退貨 網傻眼抨擊

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO買了6支8元的原子筆，結果回家後卻寫不出水。圖擷自爆料公社二社
原PO買了6支8元的原子筆，結果回家後卻寫不出水。圖擷自爆料公社二社

不少人都有到文具行買筆的經驗，大多數店家都會提供白紙試寫，讓顧客可以確認顏色和是否有斷水問題。今（19）日一名網友在臉書上發文，表示自己買了6支8元的原子筆都寫不出水，7天後拿去店家時，店員說賣出去就不能換了，原PO也敘述整件事的處理過程，而貼文曝光後卻遭到網友抨擊。

今日一名網友在臉書「爆料公社二社」上發文，原PO透露日前買了6支8元的原子筆，結果卻有些狀況，「當時寫可以出水，但多寫就不出水了，拿去找店家，店員跟我說賣出去的筆不能換」。當時店家主管出面處理，詢問原PO「有超過7天嗎？」他回答超過了，對方又問「當時不能用，為什麼不先打電話來？」他則回應自己沒有這種概念。最後，店家表示可以幫忙寄回去公司，但原PO拒絕了，並評論「請大家以後去要注意一下，不要買到不能用的東西，還惹一肚子氣」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友忍不住抨擊原PO，「實體店面購物不適用7天鑑賞期，更何況你已經超過7天，怎樣都是你理虧」、「誰知道買回家有沒有被換過，你買那麼多天才來說有問題，這就是你自己的問題啊！難道還要保固這支筆1年嗎？」、「實體店面不是沒有7天鑑賞期的問題嗎？都在那邊給你試寫了，還在崩潰什麼啊？」、「覺得店家好可憐，賣筆都還要搞保固期」、「買筆的時候每支都會試寫啊，這我3歲的孩子都知道，而且筆售出都不給退換的」。

也有網友建議原PO，「天氣冷導致寫不出來，建議筆芯泡個熱水，或是用吹風機吹一下，這樣應該就可以寫了」、「太冷了，墨水結凍了，拿打火機烤一烤就好了，我們以前小時候都這樣」、「裡面是油性的原子筆芯，天冷會這樣，我們學生時代會拿打火機來回烤一下，這樣就正常能用了，但是不要同位置烤太久」、「筆頭去泡熱水，然後把筆用力甩一甩」、「泡熱水就好了不是嗎？天氣太冷好像會這樣」。

原子筆 爆料公社

延伸閱讀

英國美女初次來台灣「人生差點登出」 嚇壞大喊：從來沒碰過

他問「30歲薪水沒5萬是在哈囉？」 過來人酸：看月薪有啥意義

童年回憶都消失了！麥當勞菜單變超多 老饕點名3懷念品項

寒流也沒國外冷！他提台灣人1致命觀念 三高族群、老人都危險

相關新聞

買「6支8元原子筆」寫不出水！客7天後衝店退貨 網傻眼抨擊

不少人都有到文具行買筆的經驗，大多數店家都會提供白紙試寫，讓顧客可以確認顏色和是否有斷水問題。今（19）日一名網友在臉書上發文，表示自己買了6支8元的原子筆都寫不出水，7天後拿去店家時，店員說賣出去就不能換了，原PO也敘述整件事的處理過程，而貼文曝光後卻遭到網友抨擊。

不是雪！冬天遊韓國別亂摸 地上「白白的」有特殊作用

疫情趨緩後，各國都開放國門歡迎旅客造訪，此時也正值北半球冬季時刻，許多台灣旅客紛紛前往日韓等國去追雪，不過「駐韓國台北代表部」臉書就PO文提醒台灣旅客到韓國遊玩時，看到地上白白的東西千萬不要摸，因為那不是雪而是「氯化鈣」，有特別作用的。

整排僅3台乾淨！公共自行車籃子被當垃圾桶 網分析1可能原因

亂丟垃圾不僅會造成環境髒亂，還可能令他人感到困擾。今（19）日一名女網友在網路上發文，提到公共自行車的籃子時常被當成垃圾桶，甚至一整排12台車，只有3台是沒有被丟垃圾的，而貼文曝光後也掀起討論，有網友分析可能原因。

最頂小火鍋是哪家？他狂推這家「自助區爽吃」：不給其他家活

寒流襲全台，北部氣溫驟降剩不到10度，就有網友發文求推薦，想尋找北部好吃的小火鍋，日前也有一名網友發文討論CP值超高的小火鍋，僅180元價格就提供超級多的點心、飲料，讓人吃得開心又照顧荷包。 原

尾牙玩太嗨被灌醉！人妻和已婚同事上床 進公司凍未條再度暈船「啪啪啪」

年底不少企業陸續進入尾牙、春酒的時段，一名人妻日前在尾牙上幸運抽中二獎，狂歡之下被同事們猛灌酒，不小心就跟一個已婚的男同事上床。事後男方還在上班的倉庫裡跟她告白，使得這名人妻暈船再度跟他發生關係，完事後卻懊悔「我犯罪了」，無顏面對老公和女兒，引發熱議。

英國美女初次來台灣「人生差點登出」 嚇壞大喊：從來沒碰過

一名來自英國倫敦的女孩Katie，分享2018年第一次來台灣旅遊就碰上花蓮強震，逃出飯店時發現眼前的大樓已經倒塌，甚至整晚餘震不斷。對於從未經歷過地震的Katie而言，簡直就是嚇壞了，但她還是很喜愛台灣，目前也搬到高雄長住了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。