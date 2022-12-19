買「6支8元原子筆」寫不出水！客7天後衝店退貨 網傻眼抨擊

不少人都有到文具行買筆的經驗，大多數店家都會提供白紙試寫，讓顧客可以確認顏色和是否有斷水問題。今（19）日一名網友在臉書上發文，表示自己買了6支8元的原子筆都寫不出水，7天後拿去店家時，店員說賣出去就不能換了，原PO也敘述整件事的處理過程，而貼文曝光後卻遭到網友抨擊。

今日一名網友在臉書「爆料公社二社」上發文，原PO透露日前買了6支8元的原子筆，結果卻有些狀況，「當時寫可以出水，但多寫就不出水了，拿去找店家，店員跟我說賣出去的筆不能換」。當時店家主管出面處理，詢問原PO「有超過7天嗎？」他回答超過了，對方又問「當時不能用，為什麼不先打電話來？」他則回應自己沒有這種概念。最後，店家表示可以幫忙寄回去公司，但原PO拒絕了，並評論「請大家以後去要注意一下，不要買到不能用的東西，還惹一肚子氣」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友忍不住抨擊原PO，「實體店面購物不適用7天鑑賞期，更何況你已經超過7天，怎樣都是你理虧」、「誰知道買回家有沒有被換過，你買那麼多天才來說有問題，這就是你自己的問題啊！難道還要保固這支筆1年嗎？」、「實體店面不是沒有7天鑑賞期的問題嗎？都在那邊給你試寫了，還在崩潰什麼啊？」、「覺得店家好可憐，賣筆都還要搞保固期」、「買筆的時候每支都會試寫啊，這我3歲的孩子都知道，而且筆售出都不給退換的」。

也有網友建議原PO，「天氣冷導致寫不出來，建議筆芯泡個熱水，或是用吹風機吹一下，這樣應該就可以寫了」、「太冷了，墨水結凍了，拿打火機烤一烤就好了，我們以前小時候都這樣」、「裡面是油性的原子筆芯，天冷會這樣，我們學生時代會拿打火機來回烤一下，這樣就正常能用了，但是不要同位置烤太久」、「筆頭去泡熱水，然後把筆用力甩一甩」、「泡熱水就好了不是嗎？天氣太冷好像會這樣」。