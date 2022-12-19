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不是雪！冬天遊韓國別亂摸 地上「白白的」有特殊作用

聯合新聞網／ 綜合報導
韓國冬天地面會撒上氯化鈣，防止地面結冰。 圖擷自駐韓國台北代表部
韓國冬天地面會撒上氯化鈣，防止地面結冰。 圖擷自駐韓國台北代表部

疫情趨緩後，各國都開放國門歡迎旅客造訪，此時也正值北半球冬季時刻，許多台灣旅客紛紛前往日韓等國去追雪，不過「駐韓國台北代表部」臉書就PO文提醒台灣旅客到韓國遊玩時，看到地上白白的東西千萬不要摸，因為那不是雪而是「氯化鈣」，有特別作用的。

駐韓國台北代表部」臉書PO出一張照片，韓國街頭地上看到類似積雪的白白一片，小編提醒大家到韓國玩的時候千萬不要摸，因為那並不是雪，而是「氯化鈣」，可以降低水的凝固點，通常在下雪前會撒在路上，用來防止結冰。

據《維基百科》解釋，氯化鈣常被應用於製冷設備所用的鹽水、道路融冰劑和乾燥劑等，因為氯化鈣能降低水的凝固點，在道路上鋪撒氯化鈣水合物能防止結冰和除冰融雪，但冰雪融化後的鹽水會破壞沿路土壤和植被，並使路面混凝土惡化。

氯化鈣沒有毒性，但使用不當仍然對人體會造成危害，例如氯化鈣具有刺激性，可使濕潤的肌膚脫水；固態的無水氯化鈣溶解時大量放熱，不慎誤食可致口腔和食道燒傷；氯化鈣的濃溶液或固體也會引起胃腸道刺激或潰瘍。

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