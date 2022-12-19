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整排僅3台乾淨！公共自行車籃子被當垃圾桶 網分析1可能原因

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發現不少公共自行車的籃子都被亂丟垃圾。圖為示意圖，非新聞當事人。 圖／聯合報系資料照片
有網友發現不少公共自行車的籃子都被亂丟垃圾。圖為示意圖，非新聞當事人。 圖／聯合報系資料照片

亂丟垃圾不僅會造成環境髒亂，還可能令他人感到困擾。今（19）日一名女網友在網路上發文，提到公共自行車的籃子時常被當成垃圾桶，甚至一整排12台車，只有3台是沒有被丟垃圾的，而貼文曝光後也掀起討論，有網友分析可能原因。

今日一名女網友在PTT發文，她透露從小就住在台北，自從公共自行車推出後，自己有事沒事就會騎一下，認為可以算是長期頻繁使用的人。不過，原PO發現這1、2年來，越來越多人把自行車的籃子當成垃圾桶。

原PO分享自己看到的誇張狀況，「昨天晚上在101附近，要租腳踏車的時侯，發現一整排裡面12台車，只有3台車是沒被丟垃圾的，看了真的又生氣又難過！明明以前有垃圾的是偶爾才會看到，為什麼現在大家都像是把腳踏車當垃圾桶一樣在扔呢？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「高雄也有，垃圾拿到垃圾桶很難嗎？」、「機車停路邊停車格也會被放鋁箔包垃圾」、「同感！尤其剩2、3台可借時，每台都有垃圾，看了很煩」、「新北也是啦，一堆衛生紙和飲料杯」、「以前去河邊系烤真的會用自行車籃當垃圾桶」、「新竹疫情前後都很多垃圾」。

也有網友沒有看過這種狀況，「疫情前在外縣市騎沒看過有垃圾」、「最近在幾個不同縣市騎也沒看過，台北還沒去不清楚，大多是飲料杯嗎？認真覺得應該要加徵飲料稅，讓更多人買不起飲料」。

最後，有網友分析可能原因，「台北市垃圾桶少到哭」、「台北市路邊垃圾桶越來越少，還不是一堆人把家用垃圾丟在路邊垃圾桶裡」、「因為台北市的垃圾桶越來越少，連捷運的垃圾桶也是」、「台北市行人想找垃圾桶很困難，自然就會找其他方式，我家附近好多公共垃圾桶都撤除了」。

PTT 腳踏車 自行車 YouBike

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