最頂小火鍋是哪家？他狂推這家「自助區爽吃」：不給其他家活

寒流襲全台，北部氣溫驟降剩不到10度，就有網友發文求推薦，想尋找北部好吃的小火鍋，日前也有一名網友發文討論CP值超高的小火鍋，僅180元價格就提供超級多的點心、飲料，讓人吃得開心又照顧荷包。

原PO透過PTT發問「北部最頂的小火鍋是哪間？」他提到最近天氣冷到爆，讓他好想吃個暖胃的小火鍋，「如果要推一家最頂CP值高到爆表的小火鍋，鄉民們推哪間啊？」下方留言區蓋起高樓，有人留言分享「推小紅莓，好吃的石頭火鍋」、「8鍋」、「九湯鍋の物」等紛紛上榜。

不久前，也有網友提起「六扇門一出，平價小火鍋還有哪家能打的？」該網友分享花了180元點小火鍋，竟有吃不完的王子麵、肉燥飯、爆米花、鬆餅和洋芋片，口渴了還有汽水機、果汁機、咖啡機任你喝，「六扇門這樣是給不給其他家活」。

許多網友也紛紛狂讚「確實，小火鍋價位中最優」、「六扇門真的我這種窮人最愛，麵無限加還有冰淇淋」、「六扇門真的是強，番茄鍋便宜又好吃」，但也有人持不同意見，「六扇門各家底料不同，有些超摳」、「六扇門又不是每家品質都一樣」。

還有其他人推薦，「石二鍋屌打」、「鍋湯匯CP值蠻高的啊，還營業24小時，可以爽吃宵夜」、「你說的藝鍋物都有，比較喜歡藝鍋物」、「8鍋肉燥料滿多的」、「大概5年前南部迎記麻辣鍋168吃到飽更爽」。