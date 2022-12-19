尾牙玩太嗨被灌醉！人妻和已婚同事上床 進公司凍未條再度暈船「啪啪啪」

年底不少企業陸續進入尾牙、春酒的時段，一名人妻日前在尾牙上幸運抽中二獎，狂歡之下被同事們猛灌酒，不小心就跟一個已婚的男同事上床。事後男方還在上班的倉庫裡跟她告白，使得這名人妻暈船再度跟他發生關係，完事後卻懊悔「我犯罪了」，無顏面對老公和女兒，引發熱議。

原PO在臉書社團「爆料公社-匿名公社」崩潰表示「不小心跟同事上床了」，坦承尾牙當天喝醉之後，不小心就跟一個已婚的男同事上床，且自己根本不知道「為什麼他會在我的房間」。由於尾牙有過夜行程，原PO的老公臨時有事不能前來出席，所以原PO是自己一個人睡一間房間。原PO說，隔天早上醒來她自己跟男同事都嚇到了，且因為害怕所以不敢問男方究竟發生了什麼事。不過事後原PO卻又聽到同事們還原當下狀況，「說我玩得很瘋還好某某某夠力把我扛回房間」，讓她十分生氣。

基於尷尬，尾牙結束後，原PO上班時都盡量避開那名男同事。孰料某天下午，當原PO在倉庫盤點時，那名男同事出現了，他把原PO拖去最裡面的貨架，接著向她告白。這下原PO暈船了，「我可能是中邪還是怎麼的，忍不住又跟他做了」。原PO吐露心聲道，男方比自己年輕6歲，「很高身材很好，各項條件都比我先生好多了」，且對方希望可以跟自己保持長久的砲友關係。雖然原PO在當下拒絕男方請求，但下班後卻遲遲不敢回家，「我覺得我犯罪了，我無法想像該用什麼臉去面對我老公和女兒，我真的很後悔」。

貼文一出，不少網友憤憤不平，「上面的嘴巴說不想要，但是下面的嘴巴很享受很開心」、「第一次不小心就算了，第二次只能說妳是一個不折不扣的臭婊子」、「如果是真心懺悔、就不該說出男同事條件比老公好那種話，真的很糟糕，真的要悔過，就應該馬上離職，不要再跟對方有任何牽連」、「不要騙人沒喝醉酒，就是藉酒出軌，用酒醉當藉口，酒醒後再來一次」、「我看你是抽到大獎了吧」。

有人建議，「女主絕對是受害者，可向政府性騷擾防治中心求救，現階段工作不要落單，先找知心的女性夥伴協助，並舉報上級為性騷擾，千萬不能再姑息了，可以的話，絕對要快刀斬亂麻，能得到先生幫助是最好」、「人性本善，立即向先生表白，尋求協助，脫離苦海險境，切莫隱瞞自誤，自毀家庭幸福，急流勇退才是王道」、「現在的妳，很後悔吧？很多人的語論壓力，希望妳能清醒，事情發生也發生了，要再繼續還是結束，也是在於妳自己，別一錯再錯，到時候玩火自焚，那就什麼都沒有了」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康