為防寒自製乾燥生薑 曬陽台整天卻變「肚臍眼」笑翻網友

寒流來襲，氣溫驟降。在天氣一下子轉冷的時候，或許有人會想要利用生薑，來製作相關的料理或飲品來驅寒。然而近來有位日本網友，原先打算要將薑片日曬烘乾，卻沒想到發生一個意外狀況，讓他哭笑不得。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，住在日本滋賀縣的twitter網友「airi_sr400」近來分享照片，表示他最近為了驅逐寒氣，打算製作「乾燥生薑」，於是把薑事先切成薄片，並且蒸過30分鐘後，一一排列在鐵網上，在上班前拿到陽台上曝曬。

未料他返家時，卻發現拿去曬太陽的薑片，通通萎縮成豆丁般的大小，讓他相當傻眼。後來查了才知道，生薑構造內有高達百分之90是水分，因此在經過乾燥處理後，確實會嚴重萎縮。不過airi_sr400還是選擇將這些乾癟的生薑用瓶子收集起來，以便在日後使用。

其他網友見圖，紛紛表示「這太好笑了」、「完全搞不清楚這到底什麼狀況」、「變得跟肚臍眼一樣」、「第一眼還沒搞懂發生什麼事」、「生薑如果沒先加熱過一小時，就不會有驅寒效果喔」、「雖然萎縮了，但卻奇蹟似地都留在網子上了」、「驅寒之前自己先不見了」、「這樣算濃縮會更有營養嗎」。