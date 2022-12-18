快訊

國3少年失足墜高雄港 摸黑搜救1.5小時拉上岸急救不治

嘉義市長選舉／陪李俊俋鞠躬認敗選！王美惠直奔黃敏惠競總致電祝賀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外國人來台只喜歡在北部觀光？網曝「關鍵原因」：南部誰敢去

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友好奇詢問「為什麼外國人觀光都喜歡集中在北部？」貼文引發討論。圖／美聯社
有網友好奇詢問「為什麼外國人觀光都喜歡集中在北部？」貼文引發討論。圖／美聯社

新冠疫情趨緩，我國國門在10月13日起正式解封，外國旅客來台人數逐漸回溫。對此，就有一名網友PO文表示，外國人來台灣觀光，似乎都喜歡在北部，但其實南部天氣更好、更好玩，讓他不禁疑惑「為什麼外國人觀光都喜歡集中在北部？」掀起網友熱議。

該名網友在PTT八卦版發文表示，外國人來台灣觀光，好像大部分都喜歡在北部，例如：台北101、中正紀念堂、西門町、士林夜市、淡水、九份、野柳和平溪，「其實南部天氣更好，而且更好玩，像是台南，有古蹟、有博物館、有美食、有夜市、有自然風景，可以玩很多天，但感覺去的外國人就沒有北部那麼多，是不是對外宣傳不夠」，因此好奇發問「為什麼外國人觀光都喜歡集中在北部？」

貼文一出，引發網友熱烈討論，紛紛留言「你去國外也很少會去他們鄉鎮吧」、「你出國也是去大城市」、「北部就很好上手啊」、「我記得福原愛一直抱怨南部超落後」。

此外，還有網友表示，「交通確實是個問題」、「北部交通方便安全，又離機場近」、「台南的大眾運輸能看嗎？」、「南部大眾交通廢到笑，走在路上會被車撞死，誰敢去」。

台灣 台北101 西門町 夜市 台南 PTT

延伸閱讀

好市多驚喜回歸「保暖單品」他等2年買到 網歪樓：好像里長外套

他問「現在韓劇vs.90年代日劇」哪個完勝？網點名這1劇：才是最神

麥當勞21日漲價大薯單點要65元！網曝「破解點法」等於沒漲

相關新聞

外國人來台只喜歡在北部觀光？網曝「關鍵原因」：南部誰敢去

新冠疫情趨緩，我國國門在10月13日起正式解封，外國旅客來台人數逐漸回溫。對此，就有一名網友PO文表示，外國人來台灣觀光，似乎都喜歡在北部，但其實南部天氣更好、更好玩，讓他不禁疑惑...

王世堅反差大！溫柔又禮貌還會拉小提琴 網讚「這事」真男人

近期北市議員王世堅因側翼網軍等事件在媒體版面上掀起熱議，不過近期有網友發現王世堅本人其實多才多藝，還會拉小提琴，但許多網友則針對王世堅私底下「反差大」的個人形象進行討論，紛紛指出本人私下說話很溫柔。

寒流也沒國外冷！他提台灣人1致命觀念 三高族群、老人都危險

受到寒流影響，全台灣明顯降溫，導致有人不幸因為心肌梗塞猝死。今（18）日一名網友在網路上發文，提到台灣近日不斷傳出猝死新聞，因此發文詢問大家，「台灣是不是防寒觀念很差，還停留在不怕冷=勇的危險觀念？」而貼文曝光後也掀起討論。

不只因為卡色！她想染黑髮狂遭設計師打槍 內行人揭1背後隱憂

不少人很在意髮型，不僅會去燙髮做造型，還可能用染髮來改變風格。不過，日前一名網友在網路上發文，表示朋友想染色卡上最黑的顏色，但卻沒有設計師願意幫忙，因此詢問大家「為什麼普遍設計師都拒絕這麼做？」而貼文曝光後也掀起討論。

美法案通過將派官員進駐我國行政、立法機構 網質疑：台值得美學習？

美國國會近日相繼通過《2023財年國防授權法案》，若美國總統拜登簽署成法，美國將可以派官員進駐我國行政、立法機構見習，但網友質疑「美國民主歷史那麼久，台灣沒什麼值得美國學習的吧，真正的目的是什麼？」，許多人紛紛認為干涉內政，指出「名為學習，實為監督」。

尾牙抽中大獎超爽！下秒老闆一句話「他瞬間臉垮」網批：根本黑箱

年關將至，許多公司都會舉辦尾牙活動，犒賞自己員工，其中最受到歡迎的絕對就是「抽獎」時間，有一名任職8年的網友抱怨，他今年尾牙抽到Switch，結果獎品卻被老闆小姨子拿走，原因是「沒來就是棄權」，讓值班的原po超不滿。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。