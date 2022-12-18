外國人來台只喜歡在北部觀光？網曝「關鍵原因」：南部誰敢去

新冠疫情趨緩，我國國門在10月13日起正式解封，外國旅客來台人數逐漸回溫。對此，就有一名網友PO文表示，外國人來台灣觀光，似乎都喜歡在北部，但其實南部天氣更好、更好玩，讓他不禁疑惑「為什麼外國人觀光都喜歡集中在北部？」掀起網友熱議。

該名網友在PTT八卦版發文表示，外國人來台灣觀光，好像大部分都喜歡在北部，例如：台北101、中正紀念堂、西門町、士林夜市、淡水、九份、野柳和平溪，「其實南部天氣更好，而且更好玩，像是台南，有古蹟、有博物館、有美食、有夜市、有自然風景，可以玩很多天，但感覺去的外國人就沒有北部那麼多，是不是對外宣傳不夠」，因此好奇發問「為什麼外國人觀光都喜歡集中在北部？」

貼文一出，引發網友熱烈討論，紛紛留言「你去國外也很少會去他們鄉鎮吧」、「你出國也是去大城市」、「北部就很好上手啊」、「我記得福原愛一直抱怨南部超落後」。

此外，還有網友表示，「交通確實是個問題」、「北部交通方便安全，又離機場近」、「台南的大眾運輸能看嗎？」、「南部大眾交通廢到笑，走在路上會被車撞死，誰敢去」。