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王世堅反差大！溫柔又禮貌還會拉小提琴 網讚「這事」真男人

聯合新聞網／ 綜合報導
台北市議員王世堅被網友稱質詢時與私底下形象反差大。圖／聯合報系資料照片
台北市議員王世堅被網友稱質詢時與私底下形象反差大。圖／聯合報系資料照片

近期北市議員王世堅因側翼網軍等事件在媒體版面上掀起熱議，不過有網友發現王世堅本人其實多才多藝，還會拉小提琴，但許多網友則針對王世堅私底下「反差大」的個人形象進行討論，紛紛指出本人私下說話很溫柔，跳海言出必行是真男人。

有網友在Dcard表示，日前在YouTube上看到薩泰爾娛樂《炎上 王世堅》的啟售預告影片，原本以為王世堅拉小提琴「只是做做樣子」，於是好奇在網路搜尋後，才發先原來「堅哥是真的會拉」，直呼「怎麼可以這麼多才多藝，平常在議會超會送禮物就算了」、「看來任何事情在他心中，就是這麼簡單」。

許多網友紛紛指出王世堅私底下個人形象非常客氣，與質詢時反差大，還有人表示，私底下曾多次遇過王世堅，發現他私下對人都很客氣，完全不像電視上的形象，連去超市買東西，都會主動幫下屬拿，完全沒架子。

也有人聽記者朋友表示他私下真的人很好，對待記者有禮貌又溫柔，幾乎有問必答、說話幽默，至於敢說真話又不怕被開除就是因為他是民進黨的大金主。

還有許多網友指出他是「真男人」表示，「說到做到，說跳海就跳海，真男人」、「學姐（黃瀞瑩）也說他平常私底下跟人講話都很溫柔」、「看專訪就知道了，語調和說話方式，感覺和在質詢台完全不一樣」、「王世堅是真的付出行動，履行跳海的承諾，還有到日本高空彈跳，真正兌現承諾的男人，言出必行」、「唯一不用靠拜票當選的真男人」。

Dcard 王世堅

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