寒流也沒國外冷！他提台灣人1致命觀念 三高族群、老人都危險

受到寒流影響，全台灣明顯降溫，導致有人不幸因為心肌梗塞猝死。今（18）日一名網友在網路上發文，提到台灣近日不斷傳出猝死新聞，因此發文詢問大家，「台灣是不是防寒觀念很差，還停留在不怕冷=勇的危險觀念？」而貼文曝光後也掀起討論。

今日一名網友在PTT上以「台灣人防寒意識不好？」為題發文，原PO表示日前才討論過「台灣是不是其實不冷」的相關話題，指出「（台灣）防寒觀念不好，才有比溫帶國家冷的錯覺，因為國外暖氣開很大也很普及，跟台灣冷氣一樣，根本就是標配」。原PO談到因為國外暖氣普及，所以身體暖和就不覺得冷，「反觀台灣雖然不下雪，但室內寒流10來度，去室外又更冷」。

然而，原PO表示這幾天看到新聞，發現不少人因為急速降溫而引發猝死，而且部份台灣人還是有自己很勇、不怕冷的想法。原PO認為這反而更危險，尤其是有三高的肥胖族群和老人家，「就算天生神力好了，有些老人血管收縮不好，也很容易一溫差就走了，就不說還有感冒和中風後遺症的」。對此，原PO在貼文的最後詢問大家，「台灣是不是防寒觀念很差，還停留在不怕冷=勇的危險觀念？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友都很有感，「這是真的！家裡有不聽勸的長輩，喜歡晨跑的要注意，很容易中風」、「新聞一直報，但就是有人不信，自身基本常識都沒有，真的在ㄍㄧㄣ什麼？」、「台灣很奇怪，明明都裝冷氣了，冷暖變頻也是普遍，夏天都不熱，冬天冷個屁」、「夏天會開冷氣，但冬天不開暖氣的人太多了，暖氣本來就要開…省這個錢不如多賺錢」。