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不只因為卡色！她想染黑髮狂遭設計師打槍 內行人揭1背後隱憂

聯合新聞網／ 綜合報導
大多數設計師都不願意幫忙染成黑髮，非新聞當事人。 示意圖／ingimage
大多數設計師都不願意幫忙染成黑髮，非新聞當事人。 示意圖／ingimage

不少人很在意髮型，不僅會去燙髮做造型，還可能用染髮來改變風格。不過，日前一名網友在網路上發文，表示朋友想染色卡上最黑的顏色，但卻沒有設計師願意幫忙，因此詢問大家「為什麼普遍設計師都拒絕這麼做？」而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在PTT上以「為什麼很多髮型設計師拒絕染黑」為題發文，原PO提到朋友最近想染色卡上最黑的顏色，希望可以打造成假髮的感覺，可是問了不少設計師，幾乎都是不願意幫忙，甚至還會表達強烈不建議。然而，原PO表示朋友強調自己不會後悔，往後也沒有想換顏色的念頭，染黑就是希望3、5年內可以不用再染頭髮。對此，原PO好奇詢問大家，「想知道為什麼普遍設計師都拒絕這麼做？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友都提到卡色問題，「因為染黑只需要去買一盒200元的通路染髮劑即可，而且染黑就無法再改色了，只能直接剪掉」、「染很黑之後很難染其他顏色…處理起來比較麻煩」、「我染過超多次黑色，其中還有超級深黑，髮型師也都會先提醒，之後要染其他顏色會比較困難」、「染黑之後很難再染其他顏色+1」。

也有內行人提到背後隱憂，「哪天有人問是誰幫妳染成卡色這麼嚴重，妳隨口說某某設計師，他就要掛臭名了！沒人想為了幾千塊掛上一個沒常識的臭名」、「3、5年不想染頭髮，那設計師賺什麼？」、「廢話！才花多少錢，設計師3、5年少這份收入，就算客人後悔，他要改造也很痛苦，幹嘛搬石頭砸自己腳」、「染黑的賺不到錢，但是翻船的話糾紛會很大」。

PTT 髮型 染髮劑

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