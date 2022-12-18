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尾牙抽中大獎超爽！下秒老闆一句話「他瞬間臉垮」網批：根本黑箱

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為尾牙示意圖，與新聞無關。聯合報系資料照
圖為尾牙示意圖，與新聞無關。聯合報系資料照

年關將至，許多公司都會舉辦尾牙活動，犒賞自己員工，其中最受到歡迎的絕對就是「抽獎」時間，有一名任職8年的網友抱怨，他今年尾牙抽到Switch，結果獎品卻被老闆小姨子拿走，原因是「沒來就是棄權」，讓值班的原po超不滿。

一名網友在「匿名公社」發文抱怨，最近公司舉辦尾牙，他當天安排值班，結果有同事告知他中了Switch大獎，但是老闆卻用「沒到就是棄權」的原因把獎品給了自己小姨子，讓原po超不滿。

原po表示，自己在公司任職8年，以前值班的人只要抽中獎品都是保留，但這次卻硬說沒到就是棄權，原po同事偷偷跟他說，老闆的小姨子從尾牙還沒開始就一直說想要那台Switch，結果原po抽到卻因人不在，她馬上就喊「棄權」。

原po認為如果棄權也應該是重抽，而不是讓老闆的小姨子直接拿走，原po事後也有打給老闆理論，結果老闆表示會發2000彌補，原po不領會，認為「2000就想打發我，還嗆我否則想怎樣，到底是誰想怎樣啊？」

不少網友也替原po打抱不平，紛紛留言「應該叫老闆還是小姨子給你一台Switch的錢」、「老闆好爛哦！無量無德」、「黑箱作業」、「我們今天尾牙也有值班的抽到三獎，獎品都有保留，你公司根本黑箱作業」，不過也有人覺得「家族企業就是這樣啊，你能怎樣…」。

尾牙

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