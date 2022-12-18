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寒流照樣接單！外送員單日「賺6300元」 網眼尖見1亮點傻眼了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名外送員頂著10度低溫跑單，結果一整天的小費只有60元。 示意圖／聯合報系資料照片
一名外送員頂著10度低溫跑單，結果一整天的小費只有60元。 示意圖／聯合報系資料照片

受到寒流影響，全台灣明顯降溫，不少民眾只想躲在家裡，三餐都靠外送平台。一名網友在臉書上發文，透露朋友頂著10度低溫跑單，一天就賺了6300元，但有網友眼尖發現明細上的亮點，直呼「這才是冷的地方！」

一名網友在臉書「爆廢公社」上發文，貼出外送員朋友傳來的一張明細，可以看見對方在昨（17）日上線了11小時又27分鐘，最後跑了71單，總共賺了6300元，其中包括「淨行程費用2850、額外獎勵3390、小費60元」。

原PO看了明細簡直嚇壞了，再加上室外的低溫，讓他忍不住關心「不冷嗎？現在氣溫只有10度耶」，對方則回應「什麼叫冷？我還在跑」，原PO又好奇詢問「那你現在這樣跑，月收入多少？」對方大方透露「12萬左右」。

該名外送員大方透露，一個月能賺12萬元左右。圖擷自爆廢公社
該名外送員大方透露，一個月能賺12萬元左右。圖擷自爆廢公社

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「半夜想吃東西的時候叫外送，往往小費都會盡量給，因為通常這時間已經找不到外送員了」、「身為常給小費的人，跑一天小費只有60元，這才是冷的地方」、「真的很辛苦，我都會給小費」、「厲害了，別忘了給小費」、「努力的人不一定會成功，但總會有收穫」、「我剛剛叫了外送還在等，應該是太冷了沒什麼外送員送，挺辛苦的」。

也有同行人提到，「自己有在跑的話，就知道12萬要付出多少」、「身為一個外送員只能敬佩他，另外也希望大家可以多體諒外送員，拜託點餐後手機開聲音，不要永遠找不到人，讓外送員在冷風中等著客人」、「領6300元，小費只有60元，國人真的很小氣」、「外送只有假日好賺，平日都在路邊發呆」、「天氣冷外送才有單啊，當然跑！外送員路過」。

外送員 爆廢公社 寒流

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