她怨室友每天帶男友回合租宿舍 室友發「澄清文」反遭網批

大學期間很多學生會選擇合租房子，一方面可降低租金，另一方面可以熱絡感情，不過日前有位網友發文抱怨，她和其他3位女性朋友合租一棟房子，簽約前大家雖有說可以帶男友，沒想到其中一個室友卻直接把男友帶來每天住，原PO氣得發文抱怨，室友卻發文反擊喊冤，網友看完後反酸該室友「妳好意思？」

一名網友在Dcard發文抱怨，室友每天都帶男友來住她們合租的房子，一開始室友藉口說「男友住的地方離打工地點很遠，所以住我們家比較方便」，但原PO某天中午發現，室友男友的機車停在外面，但整棟房子都沒有人，只剩下室友男友在家，讓她擔心「一個陌生男子留在我們家裡，東西不見算誰的錯？」

原PO不斷跟室友溝通，室友雖然表面答應不會每天帶男友，但事後又持續的帶男友回來，甚至還發文「澄清」自己被原PO誣賴了，沒想到仍被眾人吐嘈。

該室友也在Dcard發文表示，原PO當下雖然有找她溝通，但她認為另外2位室友都沒意見，而且自己也可以多負擔水電費，男友抽菸時陽台窗戶有關好就好，但原PO卻還責怪她「另外2位室友說的是真心話嗎？」

該室友氣憤表示，「就算事情鬧成這樣，我私人感情問題不應該被放到網路上批判」。不過，貼文一出，多數網友馬上批評「不是，帶外人回共同居住的房子，還經常，可以不用那麼理直氣壯」、「妳男友還抽煙阿？遇到妳真的是要趕快搬，簽約時『同意妳讓男友過夜』和『同意和妳男友一起住』根本兩碼子事好嗎？天天帶男友回租屋處是怎樣？」、「妳天天帶人住還真好意思欸？」、「看完覺得妳跟男友真的蠻自私的，光抽菸那部分就很不行，不是只有關閉門窗煙味就不會飄進來，而且還有殘留在衣物的問題，來別人家抽菸，煙蒂不處理，你們是合租耶，男友也應該要尊重其他的室友吧！」