快訊

高虹安清晨交保…地檢署頂樓下午升起民進黨旗 北檢說話了

陳慧琳驚傳出車禍！臉部手腳受傷 愛子也掛彩

退撫新制三讀 明年7月1日後新進公教人員改確定提撥制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

她怨室友每天帶男友回合租宿舍 室友發「澄清文」反遭網批

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發文抱怨，室友每天都帶男友回來租屋處，沒想到室友發文澄清，卻反遭網友酸「妳好意思」。示意圖／ingimage
一名網友發文抱怨，室友每天都帶男友回來租屋處，沒想到室友發文澄清，卻反遭網友酸「妳好意思」。示意圖／ingimage

大學期間很多學生會選擇合租房子，一方面可降低租金，另一方面可以熱絡感情，不過日前有位網友發文抱怨，她和其他3位女性朋友合租一棟房子，簽約前大家雖有說可以帶男友，沒想到其中一個室友卻直接把男友帶來每天住，原PO氣得發文抱怨，室友卻發文反擊喊冤，網友看完後反酸該室友「妳好意思？」

一名網友在Dcard發文抱怨，室友每天都帶男友來住她們合租的房子，一開始室友藉口說「男友住的地方離打工地點很遠，所以住我們家比較方便」，但原PO某天中午發現，室友男友的機車停在外面，但整棟房子都沒有人，只剩下室友男友在家，讓她擔心「一個陌生男子留在我們家裡，東西不見算誰的錯？」

原PO不斷跟室友溝通，室友雖然表面答應不會每天帶男友，但事後又持續的帶男友回來，甚至還發文「澄清」自己被原PO誣賴了，沒想到仍被眾人吐嘈。

該室友也在Dcard發文表示，原PO當下雖然有找她溝通，但她認為另外2位室友都沒意見，而且自己也可以多負擔水電費，男友抽菸時陽台窗戶有關好就好，但原PO卻還責怪她「另外2位室友說的是真心話嗎？」

該室友氣憤表示，「就算事情鬧成這樣，我私人感情問題不應該被放到網路上批判」。不過，貼文一出，多數網友馬上批評「不是，帶外人回共同居住的房子，還經常，可以不用那麼理直氣壯」、「妳男友還抽煙阿？遇到妳真的是要趕快搬，簽約時『同意妳讓男友過夜』和『同意和妳男友一起住』根本兩碼子事好嗎？天天帶男友回租屋處是怎樣？」、「妳天天帶人住還真好意思欸？」、「看完覺得妳跟男友真的蠻自私的，光抽菸那部分就很不行，不是只有關閉門窗煙味就不會飄進來，而且還有殘留在衣物的問題，來別人家抽菸，煙蒂不處理，你們是合租耶，男友也應該要尊重其他的室友吧！」

室友 租屋 Dcard

延伸閱讀

十二月下半戀愛運最火女性三星座 盤點感情升溫的約會聖地

夫妻撿回女棄嬰…長大後帶回男友竟是「走失的親生兒」 網驚：電視都不敢這樣演

瞬間悔婚！她見準婆婆罵大嫂米蟲拒嫁 男友暴怒：小題大作

飲料點「去冰」卻有很多大冰塊 網指關鍵要點「完全去冰」

相關新聞

她怨室友每天帶男友回合租宿舍 室友發「澄清文」反遭網批

大學期間很多學生會選擇合租房子，一方面可降低租金，另一方面可以熱絡感情，不過日前有位網友發文抱怨，她和其他3位女性朋友合租一棟房子，簽約前大家雖有說可以帶男友，沒想到其中一個室友卻直接把男友帶來每天住，原PO氣得發文抱怨，室友卻發文反擊喊冤，網友看完後反酸該室友「妳好意思？」

請妹子大方卻欠錢不還！他問何時領薪 友怒嗆：區區365一直要

借錢容易，討錢傷和氣。一名網友被朋友欠錢，詢問何時可還錢，卻被對方怒嗆「區區365一直要」，讓他不禁搖頭「借錢比較大聲嗎？」，其他網友則勸他看開：「365元看清一個人，很划算。」 朋友借錢，若是

太玄宮乩童疑甩信徒巴掌 同行曝真相：神明不會讓我懲罰人

苗栗頭份太玄宮日前驚傳廟會活動時，神明降駕在乩童身上，卻朝著一旁的信眾狠狠甩了一巴掌，挨批是「假借神明之名假鬼假怪」。一名擔任乩童十餘年的網友分享，他的「老闆」或是「分靈」不會懲罰別人，只會懲罰乩身，他也說，「老闆不會讓我操五寶、見血，更不會因為什麼事情打人」。

專櫃賣太貴她想上網買 悄悄話惹怒櫃姐被嗆「不尊重」

電商為吸引消費，經常推出划算的促銷活動，反觀百貨專櫃則是活動力度較小，不過可提供消費者適用或其他服務，各有優缺點。有網友近日到百貨公司購買保養品，其中一項單品超過預算，兩人討論是否上網買促銷品，卻被櫃姐聽到，甚至被酸「在專櫃看電商很不尊重專櫃人員」，讓她相當尷尬。

省成這樣？她月經來想借衛生棉 意外揭友人超省行徑：給我最便宜的

一名網友分享，某天她月經來身體不適，想先跟朋友借幾片衛生棉來用，怎料卻意外發現朋友會將衛生棉用價格分類，她便隨手拿了4元一片的衛生棉，心想應該夠便宜了，怎料朋友竟衝進她房內改拿最便宜的給她，省錢行徑令她傻眼喊「有必要做到這樣？」。

快冷死了！想省錢沒選「這款家電」 氣溫遽降他悔不當初

近期氣溫遽降，讓人冷到不想出門，周末又有寒流來襲，許多人早就搬出家中電暖器備戰。一位網友懊惱表示，當初為了省點錢，裝冷氣時沒有選擇具備冷暖功能的機種，這波冷空氣來襲快被冷死了。貼文曝光，網友大讚「冷暖好用」」，還釣出過敏族同聲附和「比電熱毯好」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。