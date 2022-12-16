快冷死了！想省錢沒選「這款家電」 氣溫遽降他悔不當初

近期氣溫遽降，讓人冷到不想出門，周末又有寒流來襲，許多人早就搬出家中電暖器備戰。一位網友懊惱表示，當初為了省點錢，裝冷氣時沒有選擇具備冷暖功能的機種，這波冷空氣來襲快被冷死了。貼文曝光，網友大讚「冷暖好用」」，還釣出過敏族同聲附和「比電熱毯好」。

一位網友在《PTT Gossiping板》以「冷氣建議再加裝暖房效果嗎？」為題發文，直呼這兩天真的快被冷死了！當初裝冷氣時，以為用不到暖氣功能，沒必要多花幾千元裝設具備冷暖氣的機型，「結果現在沒暖氣吹有點後悔」，不知是不是自己身體，真的覺得好冷，「今年看來沒暖氣是不行了」，問大家「會建議再加裝暖氣嗎？還是直接買電暖爐會比較划算一點？」

貼文曝光，網友直言「裝啊，只差兩千塊的事情不是嗎？」、「冷暖好用」、「蠻好用的，冷暖機，沒多少錢」、「你不是第一個後悔的」、「不少人都是短視近利，省那兩三千結果後悔」、「就一堆智障被店家唬說冷暖主機板易壞，冷專還不是用一樣的主機板，笑死」、「再給你一次重來的機會，你還是會省那兩千」。

至於是否能加裝暖氣功能？網友回應「室外機要重新換吧」，建議「買電熱毯比較實用」，但有過敏族表示「對鼻子過敏的人暖氣大於電熱毯」，而且「光壓縮機式能源效率就是電暖器2倍，再加變頻4倍」，可以把「冷專冷氣拿二手拍賣，再買冷暖就好了」、「吹暖氣超爽，既除濕又暖，快去裝」。