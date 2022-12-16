太玄宮乩童疑甩信徒巴掌 同行曝真相：神明不會讓我懲罰人

苗栗頭份太玄宮日前驚傳廟會活動時，神明降駕在乩童身上，卻朝著一旁的信眾狠狠甩了一巴掌，挨批是「假借神明之名假鬼假怪」。一名擔任乩童十餘年的網友分享，他的「老闆」或是「分靈」不會懲罰別人，只會懲罰乩身，他也說，「老闆不會讓我操五寶、見血，更不會因為什麼事情打人」。

苗栗頭份太玄宮日前舉辦廟會活動時，網友拍下「墨龍中壇元帥」降駕的影片，一旁不少工作人員都前來幫忙，但這時穿著龍虎裙的乩童卻突然一個巴掌打向幫忙的女信眾，響亮的巴掌聲被錄得一清二楚，被打的女子也痛得躲到一旁摀臉，影片中卻不見任何廟方人員前來關心這名女子。

太玄宮則發表聲明指出，乩身打人影片並非事實，指控影片拍攝者惡意以聳動且誇大不實的文字誤導大眾，並表示未經宮廟同意上傳影片已侵犯肖像權、影響宮廟聲譽，也對工作人員造成困擾。

一名網友在臉書社團匿名2公社發文表示，「做乩身十幾年，我老闆才來過二次，一次是廟宇入火安座、一次是處理一件很嚴重的事情，其他都是分靈聖駕。即使是如此，我老闆或者分靈祂們是不會懲罰人，唯一會懲罰的人就是我這個乩身」。

該網友說，「我老闆不會讓我操五寶，不會讓我見血，更不會因為什麼事情打人。老闆還有一件事情，就是祂處理事情不准我們收香油錢，祂請信徒把想捐的香油錢拿去捐弱勢團體，收據拿來我們這裡拜天公的時候再一起化掉」。

該網友奉勸大家神明可以信，但是不能迷信，「神明可以是你的心靈寄託，但是如果你遇到是叫你要捐一大筆錢的，才能化劫數或者是叫你做一些奇怪的事情，請你三思，我老闆有交代，神可以不拜，但是別忘了你的祖先，要拜神就要拜祖先，因為有了祖先才有你，做人要飲水思源」。

其他網友則留言「這種的才要傳承」、「說的很棒，要飲水思源」、「靈跟神，很多人是分不清的」、「沒錯，不要迷信盲從，祖先可以拜好拜滿比拜神重要」、「這才是認知中的神明與教條，心誠敬祖拜神，不求功利但祈平安健康，拜祖先當做跟父母等祖先們聚餐說說近況，奉獻誠意而不迷信」。