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專櫃賣太貴她想上網買 悄悄話惹怒櫃姐被嗆「不尊重」

聯合新聞網／ 綜合報導
女子在百貨專櫃比價，被櫃姐酸「不尊重專櫃人員」。圖／Ingimage
女子在百貨專櫃比價，被櫃姐酸「不尊重專櫃人員」。圖／Ingimage

電商為吸引消費，經常推出划算的促銷活動，反觀百貨專櫃則是活動力度較小，不過可提供消費者適用或其他服務，各有優缺點。有網友近日到百貨公司購買保養品，其中一項單品超過預算，兩人討論是否上網買促銷品，卻被櫃姐聽到，甚至被酸「在專櫃看電商很不尊重專櫃人員」，讓她相當尷尬。

一名網友在論壇Dcard發文表示，她近日到百貨專櫃消費，發現她想買的單品必須購買組合才有優惠價格，因此超過她的預算，她在一旁查看網路電商，發現網上買單品也可享有促銷價，便小聲跟朋友說「不然上網買」，卻被一旁的櫃姐聽到，櫃姐嚴肅地告知「我們不會有電商的優惠，在專櫃看電商很不尊重專櫃人員」。

該網友表示，「當下大腦一片空白，本能的說對不起，我們其實已經有要買的東西放櫃檯了，只是有個單品因為預算問題糾結，然後討論要不要在電商上買，主要是因為以為是悄悄話結果被聽到，還有意外被指責說看電商，很尷尬」。

其他網友則留言「那就不要給他業績，兇屁啊，沒必要道歉，之前去專櫃他們還叫我直接上網買比較划算，根本是那個櫃姐的問題」、「比價不是滿正常的嗎？不可能櫃上說多少錢我就一定要買單啊，妳沒問題是櫃姐的問題」、「櫃姐也要尊重消費者的錢包啊」。

不過也有網友緩頰「直接在櫃上公然比價，要嘛就去角落，在人家地盤其實很不尊重人，給妳服務了，還是要上網買，ok啊，個人自由，但直接說出來，還蠻無言」、「其實很能理解櫃姐說這些的原因，會有很多客人到櫃上問價格，又說為什麼在其他平台的價格不一樣、他們有的活動你們怎麼沒有、你算便宜一點我跟你買我就不去平台買，這種人真的很多」。

櫃姐 電商 Dcard

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