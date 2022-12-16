省成這樣？她月經來想借衛生棉 意外揭友人超省行徑：給我最便宜的

一名女網友分享，某天她月經來身體不適，想先跟朋友借幾片衛生棉來用，怎料卻意外發現朋友會將衛生棉用價格分類，她便隨手拿了4元一片的衛生棉，心想應該夠便宜了，怎料朋友竟衝進她房內改拿最便宜的給她，省錢行徑令她傻眼喊「有必要做到這樣？」。

該名女網友在PTT分享，身邊有個朋友平時很節省，到賣場試吃是日常標配，在公司也會拿桶子裝水，有時還真令人佩服她的毅力，但這都不會影響彼此間的相處。

然而，近期她生理期來身體不適，衛生棉又剛好用完，想說先跟朋友借幾片來用，怎料卻發現對方還存著她先前「儲值」衛生棉的紀錄，朋友解釋先前有跟原po借5片，因此她可以拿走5片，但當她打開櫃子一看，更是驚為天人，只見朋友將衛生棉一片片依照價格分類，從最便宜的3.5元到9元都有。 一名網友月經來身體不適，想先跟朋友借幾片衛生棉來用，怎料卻意外發現朋友會將衛生棉用價格分類。圖截取自PTT

原po隨手拿了中間的4元衛生棉，心想這樣應該算便宜了，結果過沒多久朋友竟衝進她房內，請她拿另一個，說是因為平時她每次月經來的用量都有算好，但原po仔細一看，才發現對方給她的就是再更便宜0.5元的衛生棉，讓她當場傻眼「真的有必要做到這樣嗎？」。

文章曝光，網友們紛紛表示「被儲值衛生棉笑死，竟然還有這招」、「是個狠人但不影響別人，厲害」、「認真說，她這樣不奇怪，我最近也開始意識到衛生棉價格不便宜」、「建議你還她一包，免得被她說一輩子」、「會不會連月經要流的量也都算好了？」。