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不只漲價！麥當勞1+1移除一品項 小資族震驚：必點的欸

聯合新聞網／ 綜合報導
麥當勞將於12月21日清晨零時起調漲。 聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影
麥當勞將於12月21日清晨零時起調漲。 聯合報系資料照／記者蘇健忠攝影

上周2022年度代表字「漲」才剛出爐，馬上又有連鎖餐飲店喊漲！麥當勞昨（15）日宣布21日起調漲，消費者哀號聲四起。除了用餐將變貴之外，更令許多人錯愕的是，「銅板輕鬆點 1+1=$50」品項還移除了玉米湯，讓不少熱湯愛好者崩潰喊：「不吃麥當勞了！」

麥當勞宣布套餐價格調升10元，早餐套餐平均調幅11.8%、超值全餐平均調幅6.5%，單點點心飲料則漲5或7元。此外，販售品項也有不少調整，包括培根番茄嫩蛋焙果堡、香鷄滿福堡、香鷄滿福堡加蛋、香鷄蛋堡及樹頂蘋果汁都停賣，而最受小資族喜愛的「銅板輕鬆點 1+1=$50」雖持續供應，但移除了白區的小杯玉米湯。

深受小資族喜愛的「銅板輕鬆點 1+1=$50」將移除小杯玉米湯。 圖擷自麥當勞官網
深受小資族喜愛的「銅板輕鬆點 1+1=$50」將移除小杯玉米湯。 圖擷自麥當勞官網

網路論壇「Dcard」上許多網友對於以後無法在1+1選玉米湯感到震驚，「也太晴天霹靂」、「1+1的玉米湯是必點的欸」、「每次都點三個1+1，其中一個一定要玉米濃湯」、「這樣我的百元餐，2漢堡+玉米湯+飲料就沒有了」，甚至有人怒喊「不吃麥當勞了」。

不過也有人認為「玉米濃湯就兩三塊玉米而已，沒差吧」，還有麥當勞員工興奮的說：「希望1+1不要賣玉米湯的願望終於實現了，下午學生時段的RUSH玉米湯根本舀不完。」

另有麥當勞員工透露，這波除了價錢和品項，連麵包和肉片也會調整，麵包改了配方，烤的時間拉長，顏色變深也較香，牛肉則是改成煎完後直接灑上洋蔥，試吃過的人表示「明顯變好吃」。

麥當勞員工透露，麵包和牛肉也有調整。 圖擷自「Dcard」
麥當勞員工透露，麵包和牛肉也有調整。 圖擷自「Dcard

麥當勞 漲價

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