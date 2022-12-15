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蔡總統7年前臉書曝「年輕人買不起便當」 遭鄉民挖出酸爆：現連吃蛋都奢侈

聯合新聞網／ 綜合報導
蔡總統2015年臉書曾指出年輕人覺得60元便當太貴，只能吃三明治，這段文被鄉民挖出紛紛開酸。圖／聯合報系資料照
蔡總統2015年臉書曾指出年輕人覺得60元便當太貴，只能吃三明治，這段文被鄉民挖出紛紛開酸。圖／聯合報系資料照

受到疫情、通膨影響，近年物價持續上漲，民眾日子難過，就連台灣2022年度代表字，「漲」都獲得最高票。有PTT鄉民翻出蔡英文總統2015年的臉書文，大酸自己2023年的夢想，「就是能夠奢侈的，吃蛋吃到飽」，貼文一出引發熱烈討論，許多網友表示笑著笑著就哭了，「6年來除了物價上漲，有什麼改變嗎？」、「讓年輕人好好躺平睡一覺，其他的夢裡都有」。

中央銀行今（15）日宣布4度升息，幅度為半碼，新聞稿有一段指出綜合國內外經濟金融情勢，考量近月國內CPI（消費者物價指數）年增率回降，但全年仍將高於2%，希望明年降至2%以下；面對明年全球景氣走緩且下行風險續增，影響國內出口與投資動能，預期國內經濟成長降溫。央行理事會認為調升央行政策利率，持續緊縮貨幣政策，有助抑制國內通膨預期心理，達成促進物價穩定，並協助整體經濟金融穩健發展。

儘管央行總裁楊金龍表示，台灣通膨程度較歐美國家低，但許多網友面對薪水漲幅不大，物價卻飛漲的時代，心情如同洗三溫暖。近日有鄉民挖出蔡總統2015年臉書貼文，貼文中指出有年輕人感嘆一天餐費只有60元，雖然很想吃排骨飯，但只能改吃三明治。

蔡總統也說，她體會到年輕人離鄉背井的辛苦，也知道年輕人為了生活不敢生小孩，最後信心喊話「我希望生活在一個每個人都能安居樂業的台灣」，也希望「安居樂業」不再只是遙不可及的夢想。

有鄉民看到這段不忍了，在PTT發文直接開酸，他7年後最奢侈的夢想就是「吃蛋吃到飽」，引發熱烈討論。許多人紛紛留言，「6年來除了物價上漲，有什麼改變嗎？」、「哈，青年未來只能做夢」、「我現在是連三明治都吃不起」、「超越馬總統的便當名言，只能吃夢想」、「我的未來只是夢」、「塔綠班：經濟最好，吃不起是你的問題」。

也有網友不由地感嘆2015年物價真的便宜，「2015年一天只花60塊那位（年輕人），現在一天要150吧」、「那時候排骨便當還有60塊哦？」、「現在有主菜的便當要100塊以上」、「以前嫌60元便當貴，現在100元不知道可吃什麼欸」。

便當 夢想 通膨 吃到飽 蔡英文 PTT

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