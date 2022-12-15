快訊

高虹安為何還不辭立委？綠委曝「唯一理由」：領好領滿

獨／龍邦喊告賤賣全家股票 泰山老董詹景超首度發聲了

美台舉行EPPD對話 拜登任內國務院首度派官員訪台

聽新聞
test
0:00 / 0:00

多次遭竊卻沒報警… 店長用這招對付「小偷妹妹」 網直呼暖心

聯合新聞網／ 綜合報導
圖中滿是糖果、零食的貨架，最底層擺放一張給小偷妹妹的「聲明」。截自臉書社團「路上觀察學院」
圖中滿是糖果、零食的貨架，最底層擺放一張給小偷妹妹的「聲明」。截自臉書社團「路上觀察學院」

許多店家常因為小偷不堪其擾，但這間店在遇上多次「可樂糖失竊案」後，沒有選擇馬上報警，而是用一個方式規勸小偷，希望她能改過自新，讓不少網友直呼暖心。

一位網友在臉書社團「路上觀察學院」發布兩張照片，只見滿是糖果、零食的貨架最底層，擺放了一張中文和注音符號夾雜的「聲明」。原來是店家發現貨架上的可樂糖常常莫名消失，店長似乎曾親眼目睹過小偷「順手牽羊」的過程，辨別對方是下課後常來光顧的小女孩，便以威嚇和規勸參半的口吻寫下「你再來偷拿可樂糖，我就叫警察來抓你，已經少了三個可樂糖了」，並將紙條擺放在「小偷妹妹」行兇的貨架上，希望能讓她長長記性。

店長在紙條上寫下「你再來偷拿可樂糖，我就叫警察來抓你」，放在小偷妹妹常行竊的貨架上。截自臉書社團「路上觀察學院」
店長在紙條上寫下「你再來偷拿可樂糖，我就叫警察來抓你」，放在小偷妹妹常行竊的貨架上。截自臉書社團「路上觀察學院」

店長的處理方式獲得不少讚賞，網友紛紛留言表示「店長好有愛，居然沒有當現行犯抓起來」、「很有善心的店長及店員，知道是誰、也知道年紀，選擇警告的方式先告知，讓小孩子先有道德觀念，報警也是一個方式，但店家選擇先善良」、「這個提醒很好，讓妹妹知道若要人不知，除非己莫為，做壞事不是沒人知道喔」、「很貼心的店長，還加上注音」。

更有許多網友幽默回應「不給糖就搗蛋」、「應該要威脅他搶他的鉛筆盒，或是讓他的抖音帳號不見」、「用橡皮擦擦光他寫的作業」、「健達出奇蛋就在旁邊，居然只偷可樂糖，連偷東西都沒辦法分辨價值，小偷之恥」、「小妹妹：這家不能偷了，要換別家了（筆記）」、「你留了這張紙條換我這邊少了」、「店長別擔心！等她長大出名了當大明星她會買100倍來還你（誤）」 。

不過也有人指出，雖然寫紙條能達到警告的作用，但可能沒辦法改變這位小小偷的行為，當初她選擇貨架較低、數量多不易分辨的商品，應該是有經過思考；而且若是經濟困難無法溫飽，就會偷小包裝餅乾或真空包熱狗，而不是糖果，提醒店長可以考慮通知學校和家長。

糖果 紙條 偷竊

延伸閱讀

到底哪有錯？小學作業找錯字家長卡關急求救 考倒眾人：太難了

PTT網友指3家排隊名店被過譽 眾人一看傻眼：假台灣人？

PTT網友指3家排隊名店被過譽 眾人一看傻眼：假台灣人？

內褲一脫形象破滅 女子嗨聊小鮮肉見「不堪場面」果斷分手

相關新聞

7月就訂好跨年飯店 突獲知「多付6000否則沒房」氣炸

網友分享，自己7月時就已經訂好12月31日的跨年房間，沒想到9日卻接到一通電話，強硬表示「你來住就是沒有房間」，並說要再多付6000多元才有房住，讓原PO相當傻眼。

蔡總統7年前臉書曝「年輕人買不起便當」 遭鄉民挖出酸爆：現連吃蛋都奢侈

受到疫情、通膨影響，近年物價持續上漲，民眾日子難過，就連台灣2022年度代表字，「漲」都獲得最高票。有PTT鄉民翻出蔡英文總統2015年的臉書文，大酸自己2023年的夢想，「就是能夠奢侈的，吃蛋吃到飽」，貼文一出引發熱烈討論...

多次遭竊卻沒報警… 店長用這招對付「小偷妹妹」 網直呼暖心

許多店家常因為小偷不堪其擾，但這間店在遇上多次「可樂糖失竊案」後，沒有選擇馬上報警，而是用一個方式規勸「小偷妹妹」，希望她能改過自新，讓不少網友直呼暖心。

外送員遇到「魔術師客戶」少付100元 他嘆：辛苦錢也要騙

外送平台相當方便，是不少人不想出門或是忙碌時的好選擇，但也因此有越來越多糾紛。一名外送員接到一張1077元的訂單，沒想到對方當場算給他看後，下線後一檢查才發現少一張100元，令他相當難過直呼，「這種辛苦錢也要騙，算我倒楣」。

月底不用吃土！「百元吃三餐？」網列菜單：這樣就可以

隨著物價飛漲，荷包也越變越薄，很多人月初點外送、上餐廳，但到了月底就「吃土」等發薪。有網友在PTT提問「百元吃三餐有可能嗎」，掀起網友熱烈討論。

魚油遭質疑有問題 館長爆氣將聯絡律師「一個一個告」

「館長」陳之漢近日經常在直播上批評政府，因而遭受不同意見的網友抨擊，14日更有許多網友直指他販售的魚油有問題，而館長直言這些抹黑者簡直「沒救了」，且他也會聯繫律師「一個一個去告」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。