多次遭竊卻沒報警… 店長用這招對付「小偷妹妹」 網直呼暖心

許多店家常因為小偷不堪其擾，但這間店在遇上多次「可樂糖失竊案」後，沒有選擇馬上報警，而是用一個方式規勸小偷，希望她能改過自新，讓不少網友直呼暖心。

一位網友在臉書社團「路上觀察學院」發布兩張照片，只見滿是糖果、零食的貨架最底層，擺放了一張中文和注音符號夾雜的「聲明」。原來是店家發現貨架上的可樂糖常常莫名消失，店長似乎曾親眼目睹過小偷「順手牽羊」的過程，辨別對方是下課後常來光顧的小女孩，便以威嚇和規勸參半的口吻寫下「你再來偷拿可樂糖，我就叫警察來抓你，已經少了三個可樂糖了」，並將紙條擺放在「小偷妹妹」行兇的貨架上，希望能讓她長長記性。

店長在紙條上寫下「你再來偷拿可樂糖，我就叫警察來抓你」，放在小偷妹妹常行竊的貨架上。截自臉書社團「路上觀察學院」

店長的處理方式獲得不少讚賞，網友紛紛留言表示「店長好有愛，居然沒有當現行犯抓起來」、「很有善心的店長及店員，知道是誰、也知道年紀，選擇警告的方式先告知，讓小孩子先有道德觀念，報警也是一個方式，但店家選擇先善良」、「這個提醒很好，讓妹妹知道若要人不知，除非己莫為，做壞事不是沒人知道喔」、「很貼心的店長，還加上注音」。

更有許多網友幽默回應「不給糖就搗蛋」、「應該要威脅他搶他的鉛筆盒，或是讓他的抖音帳號不見」、「用橡皮擦擦光他寫的作業」、「健達出奇蛋就在旁邊，居然只偷可樂糖，連偷東西都沒辦法分辨價值，小偷之恥」、「小妹妹：這家不能偷了，要換別家了（筆記）」、「你留了這張紙條換我這邊少了」、「店長別擔心！等她長大出名了當大明星她會買100倍來還你（誤）」 。

不過也有人指出，雖然寫紙條能達到警告的作用，但可能沒辦法改變這位小小偷的行為，當初她選擇貨架較低、數量多不易分辨的商品，應該是有經過思考；而且若是經濟困難無法溫飽，就會偷小包裝餅乾或真空包熱狗，而不是糖果，提醒店長可以考慮通知學校和家長。