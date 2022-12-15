外送員遇到「魔術師客戶」少付100元 他嘆：辛苦錢也要騙

外送平台相當方便，是不少人不想出門或是忙碌時的好選擇，但也因此有越來越多糾紛。一名外送員接到一張1077元的訂單，沒想到對方當場算給他看後，下線後一檢查才發現少一張100元，令他相當難過直呼，「這種辛苦錢也要騙，算我倒楣」。

一名網友在「外送員奇聞怪事」發文，這幾天下雨他難得願意出門，卻不幸遇到「魔術師客戶」，早上他只有一張1077元的現金訂單，客戶是一家公司訂餐，一位員工出來付現金，他把10張百元折一半，當場算給他看，拿到後他就把一疊錢放入包包中，剛下線他檢查後才發現少一張百元鈔，令他想當傻眼直呼，「這種辛苦錢也要騙，算我倒楣」，只好晚上再去多跑幾單，此文一出，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「秘錄器的重要」、「這個故事告訴我們一定要拆開算清楚再離開，我是店家也是這樣算」、「要自己再算一次～沒關係，我們祝福那群客人集體烙賽馬桶不通沒衛生紙」、「500、1000大鈔我都當著客人的面對光檢查，怕尷尬就要承擔被騙的風險」、「我都會自己點過！順便檢查有沒有偽鈔」、「現金單的風險」、「這種低級的錯誤，就當做上課吧，如果過意不去就當自己錢掉了」、「省一百也是省可能人家公司有困難」、「看魔術當然要付費…」。

不過，有網友則認為，原po沒當場算錢不該怪罪客人，「自己沒點錢還要怪人家」、「我覺得也有可能是算錯，我自己就曾經算錯，還好外送員有在驗算，我當下也沒有想A錢什麼的心啊，不如就當雙方的一個錯誤吧？因為就如同你講的，A這一張要幹嘛…」、「他有沒有真的想騙你，你自己也不知道吧！他也有可能是無心的，倒是你錢沒當面點清責任比較大，當成繳學費吧！」。