快訊

直播／較上周增5% 今+16,012例本土確診、37病歿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外送員遇到「魔術師客戶」少付100元 他嘆：辛苦錢也要騙

聯合新聞網／ 綜合報導
有外送員接到1077元的訂單，沒想到對方當場算給他看後，下線後一檢查才發現少一張100元，令他相當難過。圖／外送員的奇聞怪事
有外送員接到1077元的訂單，沒想到對方當場算給他看後，下線後一檢查才發現少一張100元，令他相當難過。圖／外送員的奇聞怪事

外送平台相當方便，是不少人不想出門或是忙碌時的好選擇，但也因此有越來越多糾紛。一名外送員接到一張1077元的訂單，沒想到對方當場算給他看後，下線後一檢查才發現少一張100元，令他相當難過直呼，「這種辛苦錢也要騙，算我倒楣」。

一名網友在「外送員奇聞怪事」發文，這幾天下雨他難得願意出門，卻不幸遇到「魔術師客戶」，早上他只有一張1077元的現金訂單，客戶是一家公司訂餐，一位員工出來付現金，他把10張百元折一半，當場算給他看，拿到後他就把一疊錢放入包包中，剛下線他檢查後才發現少一張百元鈔，令他想當傻眼直呼，「這種辛苦錢也要騙，算我倒楣」，只好晚上再去多跑幾單，此文一出，引起不少網友熱烈討論。

網友紛紛表示，「秘錄器的重要」、「這個故事告訴我們一定要拆開算清楚再離開，我是店家也是這樣算」、「要自己再算一次～沒關係，我們祝福那群客人集體烙賽馬桶不通沒衛生紙」、「500、1000大鈔我都當著客人的面對光檢查，怕尷尬就要承擔被騙的風險」、「我都會自己點過！順便檢查有沒有偽鈔」、「現金單的風險」、「這種低級的錯誤，就當做上課吧，如果過意不去就當自己錢掉了」、「省一百也是省可能人家公司有困難」、「看魔術當然要付費…」。

不過，有網友則認為，原po沒當場算錢不該怪罪客人，「自己沒點錢還要怪人家」、「我覺得也有可能是算錯，我自己就曾經算錯，還好外送員有在驗算，我當下也沒有想A錢什麼的心啊，不如就當雙方的一個錯誤吧？因為就如同你講的，A這一張要幹嘛…」、「他有沒有真的想騙你，你自己也不知道吧！他也有可能是無心的，倒是你錢沒當面點清責任比較大，當成繳學費吧！」。

外送員

延伸閱讀

美女主播街訪「外送員」　墨鏡口罩一摘竟是男神木村拓哉

同事怒批外送員「不讀書」才做這行 他氣喊：超無知！

女子叫外送規矩一堆、鬼打牆還大罵「滾」 結局讓人氣炸

慘冒白煙「燒破洞」！外送員勸世買充電線不要省 網反揪1點開罵：無知才可怕

相關新聞

7月就訂好跨年飯店 突獲知「多付6000否則沒房」氣炸

網友分享，自己7月時就已經訂好12月31日的跨年房間，沒想到9日卻接到一通電話，強硬表示「你來住就是沒有房間」，並說要再多付6000多元才有房住，讓原PO相當傻眼。

外送員遇到「魔術師客戶」少付100元 他嘆：辛苦錢也要騙

外送平台相當方便，是不少人不想出門或是忙碌時的好選擇，但也因此有越來越多糾紛。一名外送員接到一張1077元的訂單，沒想到對方當場算給他看後，下線後一檢查才發現少一張100元，令他相當難過直呼，「這種辛苦錢也要騙，算我倒楣」。

月底不用吃土！「百元吃三餐？」網列菜單：這樣就可以

隨著物價飛漲，荷包也越變越薄，很多人月初點外送、上餐廳，但到了月底就「吃土」等發薪。有網友在PTT提問「百元吃三餐有可能嗎」，掀起網友熱烈討論。

魚油遭質疑有問題 館長爆氣將聯絡律師「一個一個告」

「館長」陳之漢近日經常在直播上批評政府，因而遭受不同意見的網友抨擊，14日更有許多網友直指他販售的魚油有問題，而館長直言這些抹黑者簡直「沒救了」，且他也會聯繫律師「一個一個去告」。

果粉有發現嗎？信義蘋果專賣店屋頂原來這麼美 上101就看得到

位在信義區A13的蘋果專賣店是不少果粉朝聖新品的去處，不過近日有網友在臉書「路上觀察學院」貼出照片，驚呼原來由上空向下俯瞰，蘋果專門店就是一台「MacBook」，不少人也直呼以前從沒發現過。

巴掌聲超響！太玄宮堅稱惡意剪輯 網友再曝新視角影片

日前苗栗頭份太玄宮驚傳有女信徒遭乩童賞巴掌，影片流出後引起各界撻伐，不過事後廟方出面澄清，該影片絕非事實，而是拍攝者惡意剪輯，並揚言要對散播不實消息者提告。然而，昨（14）日晚間，有網友再度釋出從另一角度拍下的現場畫面，直指影片造假一說根本是廟方「硬拗」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。