月底不用吃土！「百元吃三餐？」網列菜單：這樣就可以

隨著物價飛漲，荷包也越變越薄，很多人月初點外送、上餐廳，但到了月底就「吃土」等發薪。有網友在PTT提問「百元吃三餐有可能嗎」，掀起網友熱烈討論。

原po表示，在這萬物皆漲的年代，一杯手搖要60到70元，一個便當要100元，就連吃泡麵也要30到40元，「有可能靠100元吃三餐嗎，有沒有省錢達人現身說法？」

網友分享食譜，「便宜蔬菜、蛋、白飯，一天一百可以」、「蔬菜可以吃高麗菜，蛋白質大概不用想了」、「早餐饅頭15元、中餐火腿蛋25元、晚餐菜飯便當60元」、「一天只吃一餐就可以了」、「全家白飯三包45，剩下買罐頭」、「三餐全聯吐司可以」、「i珍食」、「豆漿麥片20、麥香雞45、乾麵35」。

也有網友無奈，「我20年前可以」、「3年前還行，現在不太行」、「別縣市不敢說 台南一定可以」。有網友說笑指去當兵就可以了，「 簽下去，國軍需要你，你也需要國軍」、「簽下去，一百還有找」。

巧的是，Dcard也有位女大生發文分享100元吃一天經驗，她從大一住校後，一天吃飯只有百元預算，早餐30元，午餐30元，晚餐40元，「早餐店的三明治、便宜御飯糰（或65折）是我的省錢夥伴，基本不買飲料，飲水機報到」。

她表示有時一天只吃一餐，剩下的「扣打」可以給隔天加雞腿，基本上就是月結3000元左右。朋友們都覺得她太省，這樣吃也不健康，偶爾還會主動想要請她吃飯。

網友大驚狂勸，「再這樣吃真的會營養不良，妳現在大一吃健康點，才不會連讀書的本錢都賠上去」、「怕省下這筆錢，賠上的是健康」、「孩子...吃的不要省，對自己好一點」、「不喝手搖飲料是好事，但這樣吃絕對沒有吃到需要的纖維素、蛋白質吧，省小錢以後會花大錢」。