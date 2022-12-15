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魚油遭質疑有問題 館長爆氣將聯絡律師「一個一個告」
「館長」陳之漢近日經常在直播上批評政府，因而遭受不同意見的網友抨擊，14日更有許多網友直指他販售的魚油有問題，而館長直言這些抹黑者簡直「沒救了」，且他也會聯繫律師「一個一個去告」。
日前網友指館長販售的魚油「有問題」，讓他相當不滿，氣得直說自己已經賣魚油快1年，如今卻被惡意抹黑，實在「太超過」。
館長在直播中直言，這些抹黑者真的「沒救了」，這些行為也已經對廠商造成影響，因此將會和律師聯絡，協助抓住惡意指控的網友。
館長說「如果可以告的會一個一個去告」，並強調「時間會證明一切」，許多支持館長的粉絲也在下方替他打氣，表示「館長，加油！」、「公然抹黑好缺德」、「很多魚油我吃了都會反胃，館長的不會」。
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