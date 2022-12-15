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果粉有發現嗎？信義蘋果專賣店屋頂原來這麼美 上101就看得到

聯合新聞網／ 綜合報導
圖擷自路上觀察學院
圖擷自路上觀察學院

位在信義區A13的蘋果專賣店是不少果粉朝聖新品的去處，不過近日有網友在臉書「路上觀察學院」貼出照片，驚呼原來由上空向下俯瞰，蘋果專門店就是一台「MacBook」，不少人也直呼以前從沒發現過。

網友發文寫道「繞了一圈才發現～原來招牌在屋頂」，並貼出一張俯瞰蘋果專門店的照片，亮面的銀色圓角長方形屋頂中央有顆「蘋果」圖樣，整體設計就如同MacBook的上蓋，十分有趣。

不少網友表示，現在才知道原來蘋果專門店的屋頂有如此巧思：「我也第一次看到，好酷」、「笑死，都快當廚房逛都了我還不知道他屋頂長這樣」、「還有拋光感欸」。此外，也有不人分享，只要登上台北101就能清楚看見這台巨型MacBook。

蘋果 MacBook iPhone

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